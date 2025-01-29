Великобритания планирует создать на территории страны собственную Кремниевую долину

Власти Великобритании планируют создать на территории страны собственную Кремниевую долину, которая предположительно расположится между Оксфордом и Кембриджем, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Канцлер Великобритании Рэйчел Ривз заявила о планах по созданию Европейской Кремниевой долины между Оксфордом и Кембриджем. По ее словам, это должно стимулировать экономический рост.

Канцлер объявила о плане улучшения инфраструктуры во всем регионе, который, по оценкам отраслевых экспертов, принесет экономике Великобритании до 78 млрд фунтов стерлингов в течение десятилетия и выведет ее на передовые позиции в области науки и технологий.

Ожидается, что канцлер вскоре также подтвердит планы по расширению лондонского аэропорта Хитроу, пересмотру правил планирования и ускорению строительных проектов. Однако это вызвало опасения, что под угрозой находятся целевые показатели по выбросам углерода и защита окружающей среды.