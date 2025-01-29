Норвегия готовится стать первой страной, полностью перешедшей на электромобили. В 2024 году продажи электрокаров достигли рекордных 88,9%, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Скандинавская страна, несмотря на значительные запасы нефти и газа, давно признана мировым лидером в сфере устойчивого транспорта. Еще в 2010 году доля электромобилей на рынке новых авто составляла менее 1%, но к 2024 году она выросла почти до 89% и продолжает расти.

По данным Норвежского управления автомобильных дорог, за первые недели 2025 года электрокары составили более 96% всех новых продаж. Это приближает страну к полной электрификации автопарка — цели, которую законодатели поставили еще в 2017 году.

Кристина Бу, генеральный секретарь Норвежской ассоциации электромобилей (NEVA), заявила, что страна находится на пороге полного отказа от бензиновых и дизельных машин.