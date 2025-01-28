Первые шаги Трампа на посту президента: от заморозки международной помощи до рейдов против нелегальных мигрантов

В первую неделю в должности президента США Дональд Трамп приступил к масштабной реализации десятков указов, подписанных в день инаугурации. В связи с этим в США начались рейды против нелегальных мигрантов, в стране начали отменять работу программ разнообразия и инклюзивности, сотни человек были помилованы, включая участников штурма Капитолия и основателя одной из крупнейших торговых площадок в даркнете. Помимо этого, Трамп чуть ли не каждый день говорил о завершении войны в Украине.

Завершение войны в Украине

Еще до вступления в должность Дональд Трамп активно высказывался о необходимости завершения войны в Украине и возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. После того как Трамп официально стал президентом США, он стал делать заявления на эту тему практически каждый день.

Пока из его слов можно сделать вывод, что Трамп намерен добиваться завершения войны путем принуждения сторон к переговорам. При этом основным объектом давления, очевидно, будет российский лидер.

В первый день правления Дональд Трамп заявил, что Путин «разрушает Россию», не желая заключать соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. После этого в течение недели он неоднократно угрожал России и ее союзникам новыми санкциями и торговыми пошлинами, если Москва немедленно не прекратит войну.

Несмотря на угрозы, и в США, и в России продолжили говорить о возможных переговорах между лидерами. Трамп несколько раз заявил, что готов немедленно встретиться с Владимиром Путиным. В понедельник 27 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Москве готовность к разговору с Трампом сохраняется.

Тем не менее никаких подробностей об организации этого разговора пока неизвестно.

Государственные расходы и увольнения

В числе первых решений, принятых Дональдом Трампом, была приостановка на 90 дней помощи другим странам, предоставляемой "в целях международного развития". За это время будет проведена проверка, цель которой — установить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

Это решение не затронуло оказание военной помощи Украине, однако повлияло на гуманитарную помощь. По данным Financial Times (FT), в субботу некоторые организации, связанные с Агентством США по международному развитию (USAID), начали получать указания "остановить работу" в Украине. Как пишет издание, заморозка, которая займет около трех месяцев, оставляет в подвешенном состоянии судьбу сотен контрактов США на сумму более 70 млрд. долларов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, 2019 год. Фото: Saul Loeb / AFP via Getty Images

FT отмечает, что сейчас американские дипломаты пытаются добиться вывода Украины из-под заморозки финансирования.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исполнение нового указа словами, что пока он сосредоточен на получении военной помощи.

В свои первые дни нового президентского срока Трамп объявил о создании компании Stargate, которая в ближайшие несколько лет инвестирует 500 млрд долларов в развитие технологий искусственного интеллекта и инфраструктуру. В проекте будут участвовать Ларри Эллисон из Oracle, Сэм Альтман из OpenAI, а также глава японского холдинга SoftBank Масаеси Сон.

Кроме того, новая администрация начала увольнять государственных чиновников. Во вторник 28 января телекомпании CNN и CBS сообщили, что временный глава Министерства юстиции США уволил более дюжины сотрудников этого ведомства, которые участвовали в расследовании дел против Дональда Трампа.

До этого стало известно, что Трамп уволил генеральных инспекторов нескольких федеральных ведомств. Эти должностные лица не подчиняются руководству ведомства и призваны следить, чтобы в нем не было злоупотреблений.

Иммиграция

Значительный блок указов, подписанных в первый день правления Дональда Трампа, был направлен на ограничения миграции в США. В частности, президент ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой, а также объявил о намерении прекратить практику выдачи гражданства США каждому человеку, рожденному на территории страны.

Масштабные рейды по задержанию и депортации мигрантов, проживающих в США без необходимого разрешения, начались уже в конце первой недели правления Трампа, в воскресенье 26 января. Согласно данным Миграционной и таможенной полиции (ICE), в первые два дня были задержаны свыше 2000 человек.

Кампания затронула несколько городов, включая Чикаго, Ньюарк и Майами. Как отмечает CNN, в ходе операции полиция задерживала в том числе тех мигрантов, которые прожили на территории США десятки лет и не имели судимостей.

Внешняя политика

Миграционная политика Трампа в первую же неделю чуть не привела к торговой войне с Колумбией.

В воскресенье 26 января президент Колумбии Густаво Петро публично отказал в посадке двум американским военным самолетам, которые должны были доставить в страну нелегалов из Калифорнии. Дональд Трамп в ответ в своей соцсети Truth Social написал, что вводит 25-процентные пошлины на весь импорт из Колумбии и визовые санкции против колумбийского руководства.

После этого заявления Петро пригрозил США встречными мерами, однако уже к вечеру Белый дом и колумбийское руководство пришли к соглашению.

Президент Колумбии Густаво Петро. Фото: Gabriel Aponte/Getty Images

Помимо этого, Трамп продолжил предъявлять территориальные претензии к Дании, заявив что, по его мнению, США получат контроль над Гренландией. Этот комментарий появился в воскресенье 26 января, после того как FT сообщила о "жестком" телефонном разговоре Трампа с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на неделе перед инаугурацией. По данным газеты, Трамп был всерьез настроен получить контроль над огромным островом и угрожал Копенгагену высокими тарифами.

В субботу 25 января новая администрация исполнила указ Трампа, принятый им в день инаугурации, и переименовала Мексиканский залив в Американский. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ предложила переименовать Америку в América Mexicana, или Мексиканскую Америку.

Помилования

Свой второй срок в Белом доме Дональд Трамп начал с масштабных помилований. Одним из первых подписанных им указов стал указ о помиловании 1600 участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года. В тот день сторонники Трампа пытались помешать утверждению Джо Байдена президентом и устроили беспорядки в Вашингтоне.

Беспорядки в Капитолии США. Фото: John Moore/Getty Images

На этом помилования не закончились. На прошлой неделе Трамп также подписал указ о помиловании Росса Ульбрихта — основателя торговой площадки Silk Road ("Шелковый путь") в даркнете. В 2015 году суд Манхэттена признал его виновным в распространении наркотиков, участии в преступном сообществе, отмывании денег, подделке документов и компьютерном взломе.

Ульбрихт был осужден на два пожизненных срока.

Помимо этого, Трамп помиловал 23 пролайф-активистов. Десять из них были привлечены к ответственности при администрации Джо Байдена за блокирование клиники абортов в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2020 году. Нынешний Белый дом назвал их "мирными протестующими".

Инклюзивность

В день вступления в должность Трамп подписал указ о ликвидации программы по обеспечению представительства меньшинств, равноправия и инклюзивности (DEI), направленной на предоставление рабочих мест не только в соответствии с квалификациями кандидата, но и исходя из его происхождения, этнической группы, половой ориентации и других отличительных признаков.

В середине прошлой недели журналисты Associated Press сообщили, что новая администрация распорядилась, чтобы всех сотрудников федеральных служб, отвечающих за программы DEI, отправили в оплачиваемый отпуск и в итоге уволили.

Во вторник 28 января Трамп объявил, что подписал указы, касающиеся армии США. Они, в частности, отменяют программы по продвижению многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) в вооруженных силах, а также обязывают признавать в армии"только два пола — мужской и женский".

В указе о гендерах в армии также говорится, что "ложные" заявления о принадлежности к иному гендеру, чем биологический пол заявляющего, отныне считаются противоречащими правилам военной службы.