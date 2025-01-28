Между перезагрузкой и санкциями. Чего ждать Грузии от Трампа

Долгие годы Грузия была главным стратегическим партнером США на Кавказе, но к моменту возвращения Дональда Трампа в Белый дом отношения этих двух стран максимально охладели. И хотя грузинские власти декларируют ценности, близкие риторике Трампа, на инаугурации в Вашингтоне были лишь их оппоненты.

После принятия Грузией репрессивных законов против НКО и СМИ администрация Джо Байдена обрезала финансирование грузинских государственных проектов. Затем администрация Трампа приостановила финансовую помощь уже НКО и другим независимым организациям в стране.

Любые следующие шаги новой администрации в отношении Тбилиси могут сыграть существенную, а может, и судьбоносную роль в будущем этой небольшой страны Южного Кавказа - несмотря на то, что Трамп еще ни разу после вступления в должность не упомянул ни Грузию, ни регион вообще.

Корреспондент Би-би-си в Тбилиси Нина Ахметели рассказывает, на что рассчитывают грузинские политики.

В то время как в Вашингтоне шли последние приготовления к принесению присяги Дональдом Трампом, центр Тбилиси заполнили демонстранты с флагами Соединенных Штатов, Грузии и Евросоюза.

Скандируя "Долой российский режим!" и "Свободу узникам режима!", они под барабанную дробь прошли по центральному проспекту Тбилиси до здания парламента - места, где уже почти два месяца собираются сторонники оппозиции, требуя новых парламентских выборов и освобождения задержанных демонстрантов.

Пока в западной прессе дискутируют о том, угрожает ли возвращение Трампа демократии в Соединенных Штатах и во всем мире, на грузинских акциях протеста от него ждут поддержки прозападной ориентации Грузии - если не по идеологическим мотивам, то для защиты интересов США в регионе.

"Мы очень ценим отношения Грузии и США последних 30 лет, их значительный вклад в усиление государственных институтов и обороноспособность Грузии. То, что делает [правящий в Грузии] режим, наносит вред этим отношениям… Это создает серьезные угрозы будущему и суверенитету нашей страны. Наш посыл в том, что этот режим не выражает волю грузинского народа", — так объяснял Би-би-си цель акции один из основателей организовавшей шествие инициативной группы "Наблюдатели" (Observers) Тато Келбакиани.

В попытке привлечь внимание к Грузии на инаугурацию Трампа из Тбилиси отправились несколько оппозиционеров и пятый президент страны Саломе Зурабишвили, которую критики грузинских властей и часть западных политиков продолжают считать главой государства — несмотря на то, что подконтрольный правящей партии парламент назначил нового президента.

Представителей правящей партии, "Грузинской мечты", и избранного ей без участия оппозиции президента Михаила Кавелашвили на инаугурацию Трампа не приглашали.

Но и у правящей партии в связи со сменой администрации в Вашингтоне тоже большие ожидания. В "Грузинской мечте" надеются с возвращением Трампа начать отношения с чистого листа и позиционируют себя как единомышленников Трампа в вопросах семейных ценностей и отношения к ЛГБТ.

Пока же отношения Тбилиси с некогда главным стратегическим партнером находятся на беспрецедентно низком уровне. После принятия весной прошлого года в Грузии закона "о прозрачности иностранного влияния", так называемого "закона об иноагентах", в Вашингтоне заявили о пересмотре отношений с Грузией.

В ноябре, после заявления грузинского правительства о том, что переговоры о вступлении Грузии в ЕС останавливаются как минимум до конца 2028 года, и последовавшим новым витком протестов, Вашингтон приостановил действие подписанного 16 лет назад соглашения о стратегическом партнерстве с Грузией.

В отношении десятков грузинских чиновников были введены визовые ограничения, а министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и основатель правящей партии Бидзина Иванишвили оказались под американскими санкциями.

"Грузинская мечта" против "глубинного государства"

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину грузинские власти не стали присоединяться к западным санкциям, а заговорили о том, что некая "глобальная партия войны" хочет сменить в Грузии правительство, чтобы втянуть страну в войну против России. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе прямо обвинил НПО в двух попытках организовать в стране революцию на иностранные деньги и при участии посла США Келли Дегнан.

Теперь вместо "глобальной партии войны" в правящей партии чаще говорят о противодействии "глубинному государству" - словосочетание, активно использовавшееся самим президентом США и некоторыми его советниками накануне и во время его первого срока (английское выражение "deep state" обычно используется для обозначения некоего тайного сообщества влиятельных людей, которых никто не избирал, но которые скоординированно управляют государством и обладают большим влиянием и властью, чем формальные министры и парламенты).

Выступая на заседании правительства в день инаугурации Трампа, премьер-министр Кобахидзе пожелал Трампу победы над deep state, отметив, что она будет иметь решающее значение для нормализации отношений между Грузией и Соединенными Штатами.

"Это, конечно, способствует обеспечению мира в мире и конкретно в нашем регионе, а также распространению правильных и здоровых ценностей", - заявил Кобахидзе.

По его словам, грузинские власти стремятся к существенному пересмотру отношений с Вашингтоном. Но пока заметных свидетельств того, что власти прикладывают усилия для налаживания отношений с новой администрацией, нет.

В то время как Саломе Зурабишвили перед инаугурацией Трампа публиковала фотографии со встреч и приемов в Вашингтоне, проправительственные СМИ сообщали о первом после парламентских выборов в Грузии зарубежном визите премьер-министра Кобахидзе - в Баку.

Президент Алиев благодарил Кобахидзе за выбор Азербайджана в качестве первой страны для официального визита. Но, по мнению грузинских оппозиционных комментаторов, выбор у премьера был откровенно невелик.

Большинство западных лидеров так и не поздравило "Грузинскую мечту" с победой на парламентских выборах, а избранного ими Михаила Кавелашвили - со вступлением в должность президента.

Сам Кавелашвили, который редко появляется перед камерами, Трампа в фейсбуке, выразив надежду на то, что отношения Грузии и США теперь выйдут "на качественно новый этап".

Геополитические интересы или идеология

Оппозиция и сторонники сотрудничества с Европой, которые продолжают протестовать в Тбилиси, надеются, что Вашингтон усилит давление на "Грузинскую мечту", которая уже столкнулась с изоляцией на международной арене.

По мнению критиков властей, новый американский президент не станет закрывать глаза на интенсивное сближение Грузии с Китаем, который Трамп считает главным экономическим и стратегическим соперником, а также на посещение Кобахидзе летом 2024 года инаугурации нового президента Ирана, где, согласно сообщениям СМИ, скандировали "Смерть Израилю" и "Смерть Америке".

Это часто припоминает грузинским властям пригласивший Зурабишвили на инаугурацию Трампа конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

Зурабишвили он называет единственным легитимным президентом Грузии, а премьера Кобахидзе - "нелегитимной марионеткой" и "пешкой" Китайской коммунистической партии и иранского режима.

"Грузинская мечта", между тем, позиционирует себя как идеологического единомышленника Трампа в вопросах семейных ценностей и ЛГБТ и делает акцент на обещанное Трампом прекращение войны между Россией и Украиной.

"Обо всех темах, о которых в последние три года нам говорили, что мы их выдумали и взяли из воздуха, говорил Трамп. "Выдуманным" нами темам о мире, суверенитете, достоинстве и о том, что есть только два пола, он уделил особое внимание", - лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе после инаугурационной речи Трампа.

По мнению Стивена Джонса, старшего исследователя и основателя программы изучения Грузии в Центре Дэвиса Гарвардского университета, "Грузинская мечта" как консервативная и сфокусированная на семейных ценностях сила может импонировать Трампу. Но это необязательно приведет к смягчению политики Вашингтона в отношении грузинских властей, так как Трамп в своем подходе к вопросу Грузии может руководствоваться не идеологическими соображениями, а региональными интересами США.

"Вопрос в том, будут ли такие общие ценности достаточным основанием для того, чтобы Трамп изменил политику и поддержал "Грузинскую мечту". И это зависит не только от Трампа, это еще зависит от Конгресса, от того, что думают советник по национальной безопасности или директор национальной разведки, какое у них отношение, например, к России", - говорит Джонс.

Как Грузия стала важна для США

По словам директора Грузинского института политики Корнели Какачия, "Грузинская мечта" сегодня выступает как консервативная и правопопулистская сила, но на самом деле она меняет свои взгляды в зависимости от того, "куда подует ветер".

"Они то были левыми и социал-демократами, то в последнее время стали популистами и правыми, но в реальности они скорее оппортунисты. Завтра, если появится какая-то новая идеология, я уверен, они будут ей следовать, лишь бы остаться у власти. Я думаю, об этом знают и в окружении Трампа", - говорит он.

Прогнозировать действия Трампа сегодня сложно, полагает Какачия, но очевидно, что Грузия не входит в первые пятьдесят, а может, и в сотню приоритетных для него вопросов. В этом Трамп не сильно отличается от своих предшественников, и период администрации Буша, когда связи между Грузией и США были на высоком уровне, был скорее исключением, полагает Какачия.

"Между таким супергосударством и таким маленьким государством объективно не может быть таких особых отношений, тем более история этому не способствовала. Просто во времена администрации Буша за этим стояли идеологическая близость с правительством Саакашвили и реформы Революции Роз, - говорит Какачия. - Администрации Буша нужен был определенный символ успеха в этом регионе, потому что его проекты на Ближнем Востоке, связанные с укреплением демократии, провалились".

После Буша Грузия опустилась в списке приоритетных вопросов для американских президентов, говорит он, но все еще привлекала внимание Вашингтона, стараясь оставаться неким центром и лабораторией демократических реформ в регионе.

"В последние годы эту [привлекательность] Грузия потеряла. У Грузии нет нефти и газа, как у Азербайджана, есть выгодное географическое расположение, но этого недостаточно для привлечения какого-то стратегического внимания, тем более в мире множество других проблем", - говорит политолог.

"Из региона США не уйдут"

При новой администрации, полагает Корнели Какачия, о Грузии будут говорить не на уровне президента, а на уровне президентских советников и госдепартамента.

"Теоретически есть варианты персональной заинтересованности Трампа [Грузией], и на это рассчитывают обе стороны [внутригрузинского противостояния], - продолжает политолог. - Власти надеются на [премьера Венгрии Виктора] Орбана в том, чтобы Вашингтон пересмотрел отношение к ним. Хотя более реалистичным кажется второй вариант, при котором Трампа, с его аллергией на Иран, скорее убедят Саломе Зурабишвили и Джо Уилсон. Если он убедится в том, что грузинские власти сотрудничают с Ираном, это может превратиться для него в вопрос идеологического характера".

Но даже если Трамп персонально не заинтересуется Грузией, он все равно будет проводить американские стратегические интересы, считает политолог.

"Если его администрация убедится в том, что в отношениях с Ираном, Турцией и Россией Южный Кавказ важен, акцент может быть сделан на Армении. Но из региона США не уйдут, чего ожидают многие, в том числе "Грузинская мечта", - говорит он.

Одним из ключевых и судьбоносных вопросов для Грузии может стать соглашение о прекращении войны в Украине.

"Сейчас Россия сфокусирована на Украине и, имея на Южном Кавказе таких соперников, как Китай и Турция, теряет влияние. Конечно, у нее остаются Абхазия и Южная Осетия (отколовшиеся от Грузии регионы) - очень важные рычаги, которые она может использовать на Южном Кавказе в любой момент, - говорит Джонс. - Но если война закончится в пользу России, тогда она переключит внимание на Южный Кавказ. Москва захочет вернуть Армению в сферу своего влияния, захочет ослабить влияние Турции на Южном Кавказе, и это произойдет, а Грузию, особенно при правительстве "Грузинской мечты", к сожалению, просто засосет в сферу влияния России".

Это, как считает политолог, может быть в некотором смысле даже выгодно нынешней грузинской власти.

"Вопрос в том, зачем "Грузинская мечта" ведет такую политику: антидемократичную, безусловно антизападную, антиамериканскую, что заметно по их риторике и, например, критике американского посла, - продолжает Стивен Джонс. - Причина, я думаю, в том, что они видят в ЕС и в целом в западной политике угрозу своей власти в Грузии. Если они будут вынуждены двигаться в направлении ЕС, в соответствии с европейскими ценностями и законами, им будет очень трудно удержаться у власти. Им придется быть более открытыми и прозрачными и отозвать некоторые принятые ими законы".

Сегодня"Грузинская мечта" следует модели полуавторитарной гибридной демократии, которую продвигают такие лидеры, как венгерский премьер Орбан, говорит Джонс: "Орбан и его страна - модель для "Грузинской мечты".

Как бывший премьер Ираклий Гарибашвили, так и нынешний Ираклий Кобахидзе посещали Конференцию консервативных политических действий в Венгрии. И, как считает Джонс, оба делали там очень ясные заявления, выступая за расширение контроля власти и над гражданским обществом, и над прессой.

Без американских денег

По предположению Корнели Какачия, в "Грузинской мечте" рассчитывают, что к началу переговоров по Украине, если они состоятся, Грузия уже будет рассматриваться не в ассоциированном трио с Молдовой и Украиной, как страна-кандидат в члены ЕС, а в некоей "серой зоне".

"Грузинская мечта" надеется, что у гражданского общества и свободных СМИ не будет ресурсов, чтобы противостоять авторитарным тенденциям. В результате [гражданское общество и пресса] вынуждены будут принять реальность, после чего с этим смирятся ЕС и остальные международные акторы", - говорит Какачия.

Грузинские власти уже приветствовали один из первых указов Трампа, которым он на 90 дней приостановил зарубежную помощь США для проверки соответствия программ целям его политики. Тут же снова стоить вспомнить слова премьера Кобахидзе о нескольких неудачных попытках революции, за которыми стояло иностранное, в том числе американское, финансирование.

Указ Трампа, по словам грузинского премьера, подтвердил правильность аргументов правящей партии в пользу принятого в Грузии "закона об иноагентах".

И если тогда на фоне массовых протестов в Тбилиси ушедшая администрация Байдена объявила о сворачивание помощи грузинскому государству в рамках двусторонних договоренностей, то администрация Трампа приостановила финансирование уже и неправительственных организаций.