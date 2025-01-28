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WSJ: Белый дом распорядился приостановить федеральные программы финансовой помощи

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Белый дом
Белый дом — резиденция президентов США. Фото: Unsplash/René DeAnda

Журналистам стало известно, что Белый дом распорядился приостановить федеральные программы финансовой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По данным издания, администрация Трампа приказала исполнительным департаментам и агентствам временно остановить выдачу федеральных грантов, займов и других форм финансовой поддержки до завершения их рассмотрения администрацией.

Источник указывает, что это решение вызвало замешательство среди сотрудников федеральных агентств, которые пытаются определить, какие программы попадают под действие меморандума и какие шаги следует предпринять.

Неясно, распространяется ли распоряжение только на финансовую помощь, связанную с указами, подписанными президентом Трампом в первые дни его работы, или затрагивает все текущие федеральные программы.

Пауза ставит под угрозу миллиарды долларов грантов и финансовой поддержки, от которых зависят миллионы людей как в США, так и за их пределами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215755-wsj-belyy-dom-rasporyadilsya-priostanovit-federalnye-programmy-finansovoy-pomoshchi/

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