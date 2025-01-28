Илон Маск предрек исчезновение двух континентов

Проблему рождаемости поднял миллиардер Илон Маск и заявил, что если ее не решить, могут исчезнуть Европа и Азия. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X, передает NUR.KZ.

Значительная часть Земли, по мнению Илона Маска, вскоре может остаться без людей, если демографическая ситуация в некоторых странах не улучшится.

Таким образом миллиардер отреагировал на пост шведского журналиста о введении налоговых каникул для женщин с целью увеличения рождаемости в Европе.

"Стоит попробовать. Что-то должно измениться, ведь иначе Европа и Азия (и большая часть Земли) исчезнут!" - написал Маск.

Стоит отметить, что Илон Маск своими заявлениями или комментированием постов пользователей сети X не раз попадал в новостные ленты.

К примеру, недавно Илон Маск предложил назвать пролив Ла-Манш между Францией и Англией "каналом Джорджа Вашингтона" - соответствующий пост миллиардер опубликовал в Сети.

До этого Маск заявлял об угрозе банкротства Соединенных Штатов Америки - так миллиардер отреагировал на прогноз о снижении госдолга.

Также он, ранее комментируя видео одного из пользователей по массовым беспорядкам в Великобритании, заявил в соцсети Х, что "гражданская война неизбежна".

Маск на своей страничке в соцсети Х также комментировал слова американского бизнесмена Дэвида Сакса о необходимости распустить НАТО.

А в начале прошлого года Маск заявил, что назревающий демографический коллапс в мире является самой серьезной проблемой для человечества на сегодняшний день.