Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Пентагоне ожидают от Трампа указа о создании "Железного купола"

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Getty Images/JIM WATSON/AFP

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о создании "Железного купола", заявили в Пентагоне. Такую информацию заявил новый глава ведомства Пит Хегсет.

По его словам, Трамп должен подписать указ о создании системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" для защиты территории страны, пишет РИА Новости.

"И сегодня ожидается еще больше указов президента, которые мы полностью поддерживаем: о ликвидации программы разнообразия, равенства и инклюзивности в Пентагоне... о "Железном куполе" для Америки", - заявил Хегсет журналистам.

В ноябре прошлого года Русская служба Би-би-си писала, что Пит Хегсет - давний и преданный сторонник Трампа. Он бывший военный, служил на базе в Гуантанамо, затем в Ираке и Афганистане. Оставив военную службу, Хегсет пошел работать на телеканал Fox News, открыто поддерживающий республиканцев.

На днях экс-телеведущий Fox News Пит Хегсет стал главой министерства обороны США.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215631-v-pentagone-ozhidayut-ot-trampa-ukaza-o-sozdanii-zheleznogo-kupola/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie