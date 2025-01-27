В Пентагоне ожидают от Трампа указа о создании "Железного купола"

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о создании "Железного купола", заявили в Пентагоне. Такую информацию заявил новый глава ведомства Пит Хегсет.

По его словам, Трамп должен подписать указ о создании системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" для защиты территории страны, пишет РИА Новости.

"И сегодня ожидается еще больше указов президента, которые мы полностью поддерживаем: о ликвидации программы разнообразия, равенства и инклюзивности в Пентагоне... о "Железном куполе" для Америки", - заявил Хегсет журналистам.

В ноябре прошлого года Русская служба Би-би-си писала, что Пит Хегсет - давний и преданный сторонник Трампа. Он бывший военный, служил на базе в Гуантанамо, затем в Ираке и Афганистане. Оставив военную службу, Хегсет пошел работать на телеканал Fox News, открыто поддерживающий республиканцев.

На днях экс-телеведущий Fox News Пит Хегсет стал главой министерства обороны США.