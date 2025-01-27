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Дональд Трамп и президент Колумбии объявили торговую войну из-за депортации иммигрантов. Но затем решили ее не начинать

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Президенты США и Колумбии Дональд Трамп и Густаво Петро в воскресенье чуть не развязали торговую войну из-за начатой Трампом кампании по депортации нелегальных иммигрантов. Трамп и Петро уже объявили войну в соцсетях, но в итоге Вашингтон и Богота решили ее пока не начинать.

В воскресенье два американских военно-транспортных самолета должны были доставить из штата Калифорния в Колумбию группу нелегалов из этой страны. Однако президент Колумбии Густаво Петро распорядился отказать им в посадке, о чем объявил публично.

Дональд Трамп в ответ заявил в своей соцсети Truth Social, что вводит 25-процентные пошлины на весь импорт из Колумбии и визовые санкции против колумбийского руководства.

Густаво Петро ответил, что Колумбия введет такие же пошлины на американский импорт.

Однако поздно вечером в воскресенье Белый дом выпустил заявление, в котором утверждает, что Колумбия отступила, и потому пошлины и санкции введены не будут.

"Правительство Колумбии согласилось на все условия президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных иностранцев из Колумбии, возвращаемых из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и проволочек", — заявила администрация Трампа.

При этом указы о пошлинах и санкциях, согласно заявлению, готовы, хотя и не подписаны, и будут подписаны, если Колумбия откажется выполнять договоренность.

"Сегодняшние события ясно показывают, что Америку снова уважают. Президент Трамп рассчитывает, что все остальные страны мира будут в полной мере сотрудничать в деле депортации их граждан, незаконно находящихся в Соединенных Штатах", — говорится в заявлении Белого дома.

Министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо в воскресенье вечером объявил, что США и Колумбия нашли выход из создавшегося положения.

По словам Мурильо, Колумбия готова отправить президентский самолет за своими гражданами, которых американцы собирались привезти на военных самолетах. Об этом заявил и президент Петро.

Возможность депортации колумбийцев американскими военными самолетами Мурильо не подтверждает, но и не отрицает.

Президент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро. Фото: Gabriel Aponte/Getty Images

Густаво Петро, объявив об отказе принять военно-транспортные самолеты, заявил, что Колумбия примет сограждан на гражданских самолетах, без обращения с ними как с преступниками.

Трамп, объявляя о пошлинах, написал в своей соцсети Truth Social, что пошлины на все товары из Колумбии в размере 25% вступят в силу немедленно, а через неделю вырастут до 50%.

Помимо тарифов, Трамп объявил о лишении виз и запрете на въезд всем представителям властей Колумбии, «а также всем союзникам и поддерживающим […] членам Партии, Членам Семей и поддерживающим Колумбийское Правительство».

Какая «Партия» имеется в виду, Трамп в посте не разъяснил. Возможно, речь о левой партии "Гуманная Колумбия" президента Петро. Правительство в Колумбии формирует и возглавляет президент.

На Колумбию приходится около 20% импорта кофе в США — это около двух миллиардов долларов в год. Кроме того, Колумбия экспортирует в США нефть, бананы, авокадо, цветы и другие товары.

Как отмечают корреспонденты США в регионе, колумбийский президент Петро, политик левых взглядов, давно известен нелюбовью к Трампу. Конфликт из-за иммигрантов стал для него поводом поднять градус риторики.

Петро обвинил Трампа в том, что тот относится к колумбийцам как к низшей расе, что он вообще готов от жадности погубить все человечество [отказываясь от борьбы с изменением климата], и заявил, что он, Петро, готов дать Трампу отпор.

При этом для успешной борьбы с нелегальной иммиграцией властям США нужны хорошие отношения с латиноамериканскими соседями, в том числе с Колумбией. Об этом недавно говорил Кристофер Ландау, которого сам Трамп выдвинул на пост заместителя госсекретаря: по его словам, сотрудничество с другими странами в деле сокращения миграционных потоков должно быть приоритетом во внешней политике США.

Каждый год южную границу США пересекают десятки тысяч мигрантов не только из Латинской Америки, но и со всего мира. Они прилетают в латиноамериканские страны, в том числе Колумбию, и затем добираются по земле. Перевозкой нелегальных иммигрантов обычно занимаются местные преступные группировки.

Дональд Трамп до возвращения на пост президента обещал начать массовую депортацию нелегальных иммигрантов, а после возвращения, в первый же день, подписал несколько указов об этом.

Часть этих указов расширяет полномочия федеральной Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в части ареста и содержания под стражей нелегальных иммигрантов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила, что за один день, 23 января, в США были арестованы 538 нелегалов.

В последний год при Байдене, в 2024 году, ICE задержала более 149 700 человек, то есть в среднем 409 человек в день.

Дональд Трамп объявил на мексиканской границе чрезвычайное положение и отправил туда армию.

Том Хоман, которого Трамп назначил "царем границы" (Border Czar), то есть верховным куратором охраны границы и борьбы с нелегальной иммиграцией, в воскресенье сказал в телеэфире ABC News, что военные уже находятся на мексиканской границе, организуют депортацию военно-транспортными самолетами и помогают строить заграждения.

"Это сильный сигнал всему миру: наша граница закрыта", — сказал Хоман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215560-donald-tramp-i-prezident-kolumbii-obyavili-torgovuyu-voynu-iz-za-deportacii-immigrantov-no-zatem-reshili-ee-ne-nachinat/

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