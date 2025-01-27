Новая Зеландия смягчила визовые правила для цифровых кочевников
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Новая Зеландия смягчила визовые правила, чтобы иностранные гости могли работать удаленно во время пребывания в стране, поскольку туризм играет важную роль в экономическом восстановлении, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
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Правительство страны намерено привлекать высококвалифицированных специалистов, в особенности IT-экспертов из Юго-Восточной Азии и США, заявила министр экономического роста Никола Уиллис.
"Мы стремимся сделать Новую Зеландию гостеприимным местом для талантливых людей со всего мира. Наша цель — привлечь больше обеспеченных и квалифицированных специалистов", — отметила Уиллис.
Новые визовые правила, которые уже вступили в силу, позволяют путешественникам продлить свое пребывание в стране. Однако министр предупредила, что удаленная работа, продолжающаяся более 90 дней, может повлечь за собой налоговые обязательства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215433-novaya-zelandiya-smyagchila-vizovye-pravila-dlya-cifrovyh-kochevnikov/