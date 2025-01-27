Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новая Зеландия смягчила визовые правила для цифровых кочевников

Опубликовано:

Новая Зеландия
Новая Зеландия. Иллюстративное фото: Sanka Vidanagama/NurPhoto via Getty Images

Новая Зеландия смягчила визовые правила, чтобы иностранные гости могли работать удаленно во время пребывания в стране, поскольку туризм играет важную роль в экономическом восстановлении, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Правительство страны намерено привлекать высококвалифицированных специалистов, в особенности IT-экспертов из Юго-Восточной Азии и США, заявила министр экономического роста Никола Уиллис.

"Мы стремимся сделать Новую Зеландию гостеприимным местом для талантливых людей со всего мира. Наша цель — привлечь больше обеспеченных и квалифицированных специалистов", — отметила Уиллис.

Новые визовые правила, которые уже вступили в силу, позволяют путешественникам продлить свое пребывание в стране. Однако министр предупредила, что удаленная работа, продолжающаяся более 90 дней, может повлечь за собой налоговые обязательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215433-novaya-zelandiya-smyagchila-vizovye-pravila-dlya-cifrovyh-kochevnikov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie