Новая Зеландия смягчила визовые правила для цифровых кочевников

Новая Зеландия смягчила визовые правила, чтобы иностранные гости могли работать удаленно во время пребывания в стране, поскольку туризм играет важную роль в экономическом восстановлении, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Правительство страны намерено привлекать высококвалифицированных специалистов, в особенности IT-экспертов из Юго-Восточной Азии и США, заявила министр экономического роста Никола Уиллис.

"Мы стремимся сделать Новую Зеландию гостеприимным местом для талантливых людей со всего мира. Наша цель — привлечь больше обеспеченных и квалифицированных специалистов", — отметила Уиллис.

Новые визовые правила, которые уже вступили в силу, позволяют путешественникам продлить свое пребывание в стране. Однако министр предупредила, что удаленная работа, продолжающаяся более 90 дней, может повлечь за собой налоговые обязательства.