Три крупнейших мировых оператора контейнерных перевозок заявили об опасениях из-за нестабильности в секторе Газа, что создает постоянную угрозу для грузов в Красном море, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Крупные судоходные компании сообщили, что не намерены возвращать суда в Красное море, несмотря на обещание поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов в Йемене не атаковать их, пока действует режим прекращения огня в Газе.

Три крупнейших перевозчика — MSC Mediterranean Shipping, AP Moller-Maersk и CMA CGM — заявили, что предпочитают использовать альтернативные маршруты из-за непредсказуемой ситуации в секторе Газа и общей напряженности на Ближнем Востоке.

За последний год хуситы неоднократно применяли ракеты и беспилотники для атак на коммерческие и военные суда, что угрожало безопасности Красного моря, ранее одного из самых оживленных торговых путей. В ответ грузоотправители перенаправляют суда через мыс Доброй Надежды на юге Африки.

С момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, которое стало началом войны в секторе Газа, хуситы совершили более 100 атак на суда в Красном море.