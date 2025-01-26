Выборы в Беларуси: стали известны итоги exit poll

Стали известны итоги exit poll на выборах президента Беларуси - с большим отрывом лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко, пишет "БелТА".

По итогам опроса, за кандидата в президенты Республики Беларусь Олега Гайдукевича проголосовало 1,8% опрошенных; за Анну Канопацкую - 1,6%; за Александра Лукашенко - 87,6%. Сергей Сыранков набрал 2,7% голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк - 1,2%, против всех - 5,1%.

Напомним, сегодня участки для голосования по всей стране открылись в 8:00 (по местному времени). Позже ЦИК Беларуси признал президентские выборы в стране состоявшимися. Замглавы ЦИК Алексей Башан сообщил, что явка составила свыше 56%.

Отметим, что на последних выборах президента Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года, соперником Лукашенко была женщина - Светлана Тихановская. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а Тихановская - 10,1%.