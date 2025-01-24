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18-летний убийца трех девочек в танцевальном клубе в Саутпорте проведет за решеткой 52 года

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Мужчина за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: AZemdega/Getty Images

Аксель Рудакубана, в июле прошлого года напавший на детей в танцевальном клубе в Саутпорте под Ливерпулем, признан виновным в убийстве трех девочек — Алисы да Силвы Агиар (10 лет), Биби Кинг (6) и Элси Дот Станкомб (7) — и покушении на жизнь еще восьми детей и двух взрослых.

В четверг суд приговорил его к 52 годам лишения свободы, без права досрочного освобождения.

Дать подсудимому пожизненный срок судье не позволило английское законодательство. На момент нападения Рудакубана еще не был совершеннолетним: 18 лет ему исполнилось только в августе.

На оглашении приговора собрались около 40 родственников погибших девочек.

Сам подросток признал себя виновным по всем предъявленным ему статьям и эпизодам еще в понедельник, в том числе в хранении экземпляра учебного пособия «Аль-Каиды» и изготовлении высокотоксичного яда рицина.

В четверг в ходе заседания еще и выяснилось, что вскоре после нападения на детский танцевальный клуб Рудакубана еще и хвастался содеянным. В частности, заявлял, что «очень рад, что эти дети мертвы», и уверял, что ему все равно, что одной из его жертв не было и семи лет.

Убийства девочек в приговоре судьи охарактеризованы как «садистские и свирепые», а само нападение названо «зверским и ужасающим».

Чтение приговора продолжалось несколько часов, и за это время собравшимся в зале не раз было слышно, как у некоторых членов семей погибших девочек периодически перехватывало дыхание.

Родственники держали друг друга за руки и обнимались, но чтение приговора слушали молча, не прервав судью ни одним словом. И так же продолжили обниматься, выйдя на улицу уже после его оглашения.

Самого осужденного из суда вывозили под усиленной охраной. На обочине дороги, ведущей к подземному входу в здание суда, припарковали три полицейских фургона, а по обе стороны дороги, вдоль которой выстроились возмущенные приговором горожане, выставили живую цепь из полицейских.

Депутат от избирательного округа, в который входит Саутпорт, лейборист Патрик Херли обратился к генеральному прокурору с просьбой пересмотреть вынесенный приговор как «неоправданно мягкий», заявив, что тот «недостаточно суров».

В социальных сетях Херли написал: «Приговор, вынесенный сегодня, недостаточно суров, для совершенных преступлений он недостаточно длителен; нам нужен приговор, который отражает тяжесть этого преступления, ставшего кошмаром для жертв и их семьи».

«Я направил запрос генеральному прокурору с просьбой пересмотреть приговор», — заявил депутат, обосновав это необходимостью» поддержать доверие общества к нашей системе правосудия».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214692-18-letniy-ubiyca-treh-devochek-v-tancevalnom-klube-v-sautporte-provedet-za-reshetkoy-52-goda/

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