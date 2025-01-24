Премьер-министр Израиль заступился за Илона Маска на фоне обвинений в нацизме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне обвинений Илона Маска в нацистском приветствии вступился за него, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующую публикацию Нетаньяху сделал в своем аккаунте в соцсети Х.

"На Илона Маска клевещут. Илон — большой друг Израиля", — заявил Нетаньяху .

Он напомнил, что Маск приезжал в Израиль после нападения ХАМАС в октябре 2023 года.

"С тех пор он неоднократно и решительно поддерживал право Израиля защищать себя от геноцида, терроризма и режимов, которые стремятся уничтожить единственное еврейское государство". Я благодарен ему за это", – добавил израильский премьер.

Напомним, на инаугурации Трампа, которая прошла в этот понедельник, Илон Маск вызвал недоумение странным жестом. СМИ писали, что Маск отпраздновал избрание и инаугурацию Трампа на Capital One Arena в Вашингтоне. Он вышел к сторонникам Трампа в приподнятом настроении, заявив, что "так ощущается победа".

Однако пользователи соцсетей и СМИ больше обратили внимание не на его речь, а на его жест – после выступления он продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие.

Позже он прокомментировал свои дейcтвия, заявив, что все обвинения в нацизме – кампания демократов против него.

Добавим, после этого изображение Маска с его неоднозначным жестом спроецировали на заводе Tesla в Берлине. На здании также появилась надпись: "Хайль Тесла".