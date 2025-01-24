Суд заблокировал указ Трампа об отмене гражданства по праву рождения

Судья окружного суда США Джон Кафенур временно заблокировал указ президента Дональда Трампа об отмене гражданства по праву рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Как сообщает телеканал, старший окружной судья США Джон К. Коэнур 25 минут слушал аргументы сторон, а затем вынес постановление, блокирующее вступление указа в силу на 14 дней. Будет проведено еще одно слушание по полной блокировке указа до окончания рассмотрения дела.

"Я не могу вспомнить другого случая, когда бы представленный вопрос был столь же ясен, как этот. Это явно неконституционный приказ", – заявил судья.

Отмечается, что в суд из-за указа Трампа подали 4 штата – Вашингтон, Аризона, Иллинойс и Орегон, а также генеральные прокуроры и организации по правам мигрантов. Они назвали указ об ограничении выдачи гражданства по праву рождения противоречащим конституции.

"Ничто в Конституции не дает президенту, федеральным агентствам или кому-либо еще полномочий налагать условия на предоставление гражданства лицам, родившимся в Соединенных Штатах", – говорится в судебном иске от четырех штатов.

Между тем представители Минюста США на суде заявили, что указ о гражданстве по праву рождения является "неотъемлемой частью" усилий Трампа по "решению проблемы сломанной иммиграционной системы страны и продолжающегося кризиса на южной границе".

Они утверждают, что Трамп не только имеет полномочия издать такой указ, но и у штатов нет права подавать иски на основании предполагаемого экономического ущерба.

"Третья сторона, включая штат, не имеет юридически обоснованного интереса в признании федеральным правительством гражданства конкретного лица, не говоря уже об экономических выгодах или тяготах, которые являются полностью сопутствующими статусу гражданства", — заявил судебный юрист Министерства юстиции Брэд Розенберг.

В конечном итоге дело, скорее всего, будет обжаловано вплоть до Верховного суда США. Представитель Министерства юстиции заявил в четверг, что он "будет решительно защищать указ президента Трампа, который правильно интерпретирует 14-ю поправку к Конституции США".

РБК уточняет, что 14-я поправка в Конституцию США была принята в 1868 году. Она подразумевает, что любое лицо, родившееся на территории США и попадающее под их юрисдикцию, получает американское гражданство, равную защиту закона для всех граждан, а также запрет на лишение прав иначе как по приговору суда.