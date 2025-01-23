В Калифорнии новые пожары. Эвакуированы десятки тысяч жителей

В среду в округе Лос-Анджелес вспыхнул новый пожар, который за несколько часов охватил почти 40 квадратных километров. Около 31 тыс. человек получили приказ об обязательной эвакуации, еще 23 тыс. могут быть эвакуированы в ближайшее время.

"Это выглядело как облако, но, когда мы приблизились, казалось, что мы въезжаем в ад", — так описала журналистам NBC 4 свои впечатления одна из местных жительниц, которая эвакуировалась из своего дома по автомагистрали I-5, основной транспортной артерии Калифорнии. Некоторые участки этой дороги в районе пожара были закрыты.

Не так страшно, как две недели назад

Пожар "Хьюз" начался примерно в 70 км к северо-западу от Лос-Анджелеса, недалеко от озера Кастаик. Это горная местность, граничащая с несколькими жилыми районами. Из-за сухой растительности и ветра огонь стал быстро распространяться, но пока не добрался до жилых домов и предприятий. Как пояснил Би-би-си сотрудник пожарной службы Калифорнии Эд Флетчер, озеро Кастаик послужило буфером между огнем и городом Кастаик, где проживает около 20 тыс. человек.

"Если огонь перекинется через озеро, — сказал он, — ситуация станет намного более динамичной".

Фото: CNN

От пожаров в районах Палисейдс и Итон, разрушивших более 10 тыс. домов и унесших жизни по меньшей мере 28 человек, этот пожар отличается еще и меньшей скоростью ветра: сейчас она доходит до 32-48 км/ч, а тогда порывы достигали 113-144 км/ч.

Капитан пожарной службы округа Лос-Анджелес Шейла Келлихер в интервью CNN рассказала, что в течение двух предшествующих недель сильный ветер мешал использовать авиацию. Сейчас же самолеты и вертолеты могли сбрасывать воду на протяжении всей ночи. Кроме того, за водой не приходится летать далеко: ее можно брать прямо в озере Кастаик и других ближайших водоемах.

Начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне выразил надежду, что в этот раз пожар получится вовремя локализовать, в том числе благодаря пожарной авиации.

"Мы смогли мобилизовать множество пожарных ресурсов на раннем этапе", — подчеркнул он.

После пожаров могут начаться наводнения и оползни

Лесные пожары в Калифорнии. Фото: fire.ca.gov

Тем временем пожары, уничтожившие ранее в этом месяце несколько районов Лос-Анджелеса, до сих пор не удалось полностью ликвидировать. Кроме того, в среду начался пожар в городке Лилак к северу от Сан-Диего. Время от времени пожары возникают в соседних лесах и грозят перекинуться на густонаселенные районы. Пожарные предупреждают об опасности, но часть возгораний удалось потушить, после чего большинство приказов об эвакуации было отменено.

Дана Диркс, представитель национального заповедника Анджелес, рассказала, что из-за ветра Санта-Ана, дующего в Калифорнии осенью и зимой, пожары тушить особенно тяжело. Ситуацию усугубляет в целом засушливый год.

"У нас в Калифорнии не сезон пожаров. У нас год пожаров", — пожаловалась она.

В четверг и пятницу ветер может усилиться, и справляться с пожарами будет сложнее. Прогноз погоды предсказывает, что в регионе начнутся дожди. Это поможет снизить угрозу пожаров, но тогда Калифорнии грозит новая опасность: оползни и наводнения.

Районы, затронутые недавними пожарами, особенно уязвимы, так как выжженная земля плохо впитывает воду.

Губернатор Гэвин Ньюсом в понедельник подписал указ, позволяющий высвободить ресурсы для подготовки к наводнениям и оползням. Спасательные службы уже заготавливают мешки с песком, которые могут потребоваться на опасных участках.