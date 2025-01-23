Ордер на арест лидеров Талибана запросил международный уголовный суд

Международный уголовный суд (МУС) добивается выдачи ордеров на арест лидеров Талибана за предполагаемые преступления на гендерной почве, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Издание ссылается на заявление МУС, в котором главный прокурор сообщил, что "есть разумные основания полагать, что верховный лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада и главный судья "Исламского Эмирата Афганистан" Абдул Хаким Хаккани несут уголовную ответственность за преступление против человечности в виде преследования по гендерной принадлежности".

"Управление пришло к выводу, что эти двое граждан Афганистана несут уголовную ответственность за преследование афганских девочек и женщин, а также лиц, которых талибы считали не соответствующими их идеологическим ожиданиям гендерной идентичности или самовыражения", - заявил главный прокурор МУС Карим Хан.

Отмечается, что прокурором запрошены ордеры на арест вышеуказанных лидеров Талибана, но пока они не одобрены судьей.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что в Афганистане ввели очередной запрет, касающийся женщин. Так, по указу лидера Талибана, в Афганистане введено новое правило по расположению окон в домах - из них не должно быть видно женщин в доме соседа.

При этом еще в конце октября в Афганистане женщинам запретили разговаривать на публике не только с мужчинами, но и с женщинами. Кроме того, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Таким образом, женщины должны воздержаться и от чтения Корана вслух в присутствии других женщин.

А в конце августа талибы в Афганистане приняли новые законы, согласно которым женщинам теперь запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома. Как заявили в Министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока, женский голос считается "пороком", когда звучит в общественных местах.

Талибы уже не раз вводили запреты различных действий для женщин, в частности, в декабре 2022 года им было запрещено посещать школы.

Позже талибы приказали закрыть парикмахерские и салоны красоты в Афганистане, а в середине июля 2022-го запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в национальные университеты.

В сентябре сообщалось, что сразу четыре страны намерены привлечь движение "Талибан" к ответственности в Международном суде в Гааге за гендерную дискриминацию. Так, в суд на движение "Талибан", которое сейчас руководит Афганистаном, подали Канада, Австралия, Германия и Нидерланды.