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Ордер на арест лидеров Талибана запросил международный уголовный суд

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Мужчины несут флаг движения "Талибан"
Движение "Талибан". Фото: Nava Jamshidi/Getty Images

Международный уголовный суд (МУС) добивается выдачи ордеров на арест лидеров Талибана за предполагаемые преступления на гендерной почве, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Издание ссылается на заявление МУС, в котором главный прокурор сообщил, что "есть разумные основания полагать, что верховный лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада и главный судья "Исламского Эмирата Афганистан" Абдул Хаким Хаккани несут уголовную ответственность за преступление против человечности в виде преследования по гендерной принадлежности".

"Управление пришло к выводу, что эти двое граждан Афганистана несут уголовную ответственность за преследование афганских девочек и женщин, а также лиц, которых талибы считали не соответствующими их идеологическим ожиданиям гендерной идентичности или самовыражения", - заявил главный прокурор МУС Карим Хан.

Отмечается, что прокурором запрошены ордеры на арест вышеуказанных лидеров Талибана, но пока они не одобрены судьей.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что в Афганистане ввели очередной запрет, касающийся женщин. Так, по указу лидера Талибана, в Афганистане введено новое правило по расположению окон в домах - из них не должно быть видно женщин в доме соседа.

При этом еще в конце октября в Афганистане женщинам запретили разговаривать на публике не только с мужчинами, но и с женщинами. Кроме того, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Таким образом, женщины должны воздержаться и от чтения Корана вслух в присутствии других женщин.

А в конце августа талибы в Афганистане приняли новые законы, согласно которым женщинам теперь запрещается произносить что-либо вслух на публике и показывать лицо вне дома. Как заявили в Министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока, женский голос считается "пороком", когда звучит в общественных местах.

Талибы уже не раз вводили запреты различных действий для женщин, в частности, в декабре 2022 года им было запрещено посещать школы.

Позже талибы приказали закрыть парикмахерские и салоны красоты в Афганистане, а в середине июля 2022-го запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в национальные университеты.

В сентябре сообщалось, что сразу четыре страны намерены привлечь движение "Талибан" к ответственности в Международном суде в Гааге за гендерную дискриминацию. Так, в суд на движение "Талибан", которое сейчас руководит Афганистаном, подали Канада, Австралия, Германия и Нидерланды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214587-order-na-arest-liderov-talibana-zaprosil-mezhdunarodnyy-ugolovnyy-sud/

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