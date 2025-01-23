Новый пожар вспыхнул в Калифорнии: эвакуированы тюрьма, школы и 31 тыс. человек (видео)

Новый пожар вспыхнул в пригороде и предгорьях Лос-Анджелеса в штате Калифорния. Больше 30 тысяч человек эвакуированы, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает телеканал, пожар начался примерно в 11 часов утра в среду, 22 января, недалеко от озера Кастаик. По состоянию на 17:00 местного времени (07:00 по времени Астаны) огонь охватил примерно 9 тыс. акров. Пожарным не удалось локализовать возгорание.

Глава пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне сообщил, что информации о повреждениях от нового пожара пока не было, тем не менее власти приняли решение об эвакуации 31 тыс. человек, живущих в районе Кастаика.

"У нас более 4000 пожарных борются с огнем. Ситуация остается динамичной, и пожар по-прежнему трудно сдержать, хотя мы и берем верх", — добавил Марроне.

По словам Марроне, Национальная метеорологическая служба продлила действие штормового предупреждения до утра пятницы.

Начальник лесной пожарной охраны Национального лесного округа Роберт Гарсия рассказал, что район, где бушует пожар, известен своими сухими, травянистыми холмами, из-за чего пожарная обстановка там критическая.

Из-за пожара решено было частично эвакуировать осужденных, содержащихся в тюрьме в районе Кастаика. Как рассказали в Департаменте шерифа округа, около 470 заключенных были эвакуированы из одного из трех учреждений на территории кампуса и переведены в другую часть центра. Всего в тюрьме содержится более 4,5 тыс. заключенных.

Эвакуированы также все ученики близлежащих школ и колледжей. Занятия временно отменены.

Информации о пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. Сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А издание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел и арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена.

9 января Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

10 января были опубликованы снимки со спутника, на которых виден масштаб катастрофы.

Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал с обзором возможных обстоятельств, почему пожары в Лос-Анджелесе оказались такими разрушительными.

Добавим, что на 17 января число жертв пожаров в Калифорнии составляло 27 человек, еще 18 числились пропавшими без вести.