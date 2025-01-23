Расследовать гибель поэта Лермонтова потребовал депутат Госдумы России

Депутат Госдумы РФ Николай Бурляев направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Прошу Вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России", — сказано в депутатском запросе Бурляева в СК.

По словам Бурляева, на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году.

"В той связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к "дуэли" и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)", — подчеркнул депутат.

Как уточняет РБК, согласно официальной версии, Михаил Лермонтов погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым 15 (27) июля 1841 года на склоне горы Машук в Пятигорске.

Причиной стал конфликт между ними, начавшийся двумя днями ранее в доме генерала Петра Верзилина. Лермонтов, беседуя с дочерью хозяина, шутливо посоветовал осторожно общаться с Мартыновым — "этим страшным горцем". Слова поэта услышали другие находившиеся в помещении, они рассмеялись, что вызвало ярость у Мартынова, он потребовал дуэли. Поэт не верил, что Мартынов действительно будет стрелять, и сам предупреждал, что делать этого не намерен.

"Мартынов выстрелил так метко, что Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни назад, ни вперед. Пуля пробила его сердце и легкие", — рассказывал князь Васильчиков, присутствовавший при дуэли.

Между тем сенатор Ольга Епифанова сообщила изданию, что проведение расследования по делу гибели Лермонтова сегодня "представляет собой более чем сложную задачу почти на грани фантастики".

"В случае с Михаилом Лермонтовым на сегодня большинство фактов задокументировано, и дефицит новых улик и уж тем более свидетелей делает полноценное расследование маловероятным. В этом смысле новое разбирательство может выглядеть немного абсурдно, формально и даже карикатурно", — полагает она.

Епифанова также напомнила, что согласно российскому законодательству, срок давности по уголовным делам составляет 15 лет, а дуэль с Мартыновым произошла более 180 лет назад.

Добавим, что, по данным издания, Николаю Бурляеву 78 лет, он — актер, режиссер и сценарист. В 1986 году он снял фильм "Лермонтов" с собой в главной роли, своей женой в роли матери поэта, а бабушку Лермонтова сыграла теща Бурляева. Картину в прокат не пустили, режиссер винил в этом "государственный заговор определенной мистической организации против двух величайших поэтов".

Бурляев избрался в Думу в 2021-м от партии "Справедливая Россия — За Правду" и работает зампредседателя комиссии по вопросам депутатской этики, а также первым зампредом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.