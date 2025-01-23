Американский блогер заявил о планах взять интервью у Путина: ранее его гостем был Зеленский

Американский блогер Лекс Фридман принял участие в подкасте Джо Рогана на YouTube и заявил, что планирует отправиться в Россию и взять интервью у Владимира Путина, передает NUR.KZ.

Американский блогер Лекс Фридман во время подкаста у американского актера Джо Рогана заявил, что планирует взять интервью у президента России Владимира Путина. На 16 минуте интервью он сообщил о своих планах по поездке в Россию, а также высказал мнение, что остановить войну можно было три раза.

"Я интервьюировал Владимира Зеленского, и, должен сказать, что я поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Я осознаю риски, я принимаю их на себя, и моя миссия - просто способствовать миру, внося свой небольшой вклад", - сказал Фридман.

Далее блогер высказался о роли Дональда Трампа в урегулировании конфликта. По мнению Фридмана, после начала войны в 2022 году, у сторон было три возможности заключить мирное соглашение. По его словам, третья возможность наступила сейчас, когда президентом США стал Дональд Трамп. Блогер назвал его "отличной кандидатурой, чтобы заключить мир".

Отметим, в прошлом месяце блогеру удалось взять интервью у Владимира Зеленского. Во время подкаста Фридман не сообщил, имеется ли договоренность с Путиным, а также не назвал сроки поездки.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну. По его словам, в противном случае Россию ждут новые санкции.

Напомним, что в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам". Еще он не раз заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

В дальнейшем сообщалось, что вновь избранный президент США начнет заниматься урегулированием конфликта в Украине с января 2025 года. В этом месяце избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

А после принесения присяги, когда Трампа спросили о его предвыборном обещании прекратить войну в Украине в первый день работы его администрации, он пошутил в ответ, сказав, что у него "есть еще полдня".

Накануне стало известно, что Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней.