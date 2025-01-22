Перенести столицу предложили в Кыргызстане

Депутат парламента Кыргызстана предложил перенести Бишкек в другое место и разместить там кабмин. Это связано с проблемой смога и пробок в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщает издание, на заседании парламента Кыргызстана местный депутат Бакытбек Марипов, явившись после рассмотрения вопроса борьбы со смогом, решил выразить свое мнение.

Он заявил, что даже если в Бишкеке появится двуглавый мэр, он не сможет решить проблему смога и заторов в столице.

"В Иссык-Кульской области строится город Асман. На это привлекается 10 миллиардов долларов инвестиций. А на перенос железной дороги из Бишкека требуется 550 миллионов долларов. А вместе со строительством объездной дороги, то более миллиарда", - сказал депутат.

Поэтому, по его мнению, нужно перенести Бишкек и отправить туда кабинет министров. Тогда, по словам Бакытбека Марипова, пробок в городе не будет.

Напомним, еще в 2019 году столицу Узбекистана предлагали перенести в город на родине Мирзиеева.

А осенью этого года президент Ирана предложил перенести столицу в другой город.

Мы также писали, что в 2023 в Казнете появились слухи о переносе столицы из Астаны в Туркестан. Информация оказалась фейком.

Еще годом ранее распространялось также сообщение о переносе столицы Казахстана только не в Туркестан, а в Костанай, которое тоже оказалось фейком.