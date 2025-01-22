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Возможность приобретения TikTok Илоном Маском не исключил Трамп

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Логотип TikTok на экране смартфона
Логотип TikTok. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Дональд Трамп заявил о возможности приобретения TikTok Илоном Маском - кто-то из американских бизнесменов, по словам президента, должен это сделать, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что кто-то из американских бизнесменов все же должен приобрести TikTok китайской компании ByteDance.

В частности, Трамп отметил, что открыт идее покупки социальной сети TikTok Илоном Маском, пишет издание.

"Я бы хотел, чтобы Ларри тоже купил", - сказал также Трамп на брифинге, имея в виду миллиардера Ларри Эллисона, также присутствовавшего в зале.

Ранее сообщалось, что в Китае рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok Илону Маску, если запрет приложения в США вступит в силу.

Позже стало известно, что власти Китая выразили готовность к сотрудничеству с США для сохранения TikTok на американском рынке.

В конец прошлой недели сообщалось, что верховный суд США поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance отказаться от права собственности на TikTok, иначе приложение будет запрещено в США. А в воскресенье сообщалось, что TikTok прекратила работу в США.

Однако соцсеть TikTok вновь заработала у пользователей из США примерно через 12 часов после блокировки. Предполагается, что это связано с решением Трампа.

Накануне мы писали, что сразу после вступления в должность Трамп подписал указ о работе TikTok в США. Отмечается, что Трамп, который пытался запретить приложение по соображениям национальной безопасности во время своего первого срока, поклялся "спасти" TikTok перед второй инаугурацией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213903-vozmozhnost-priobreteniya-tiktok-ilonom-maskom-ne-isklyuchil-tramp/

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