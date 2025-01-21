Трамп посоветовал Путину не "разрушать" Россию и заключить сделку по Украине

Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским президентом уже в ближайшее время. Он также сказал, что Владимир Путин "разрушает Россию", не желая заключать соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь предупредил, что Вашингтон не может установить временные рамки окончания конфликта.

"Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку, — сказал президент США, общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома (цитата по AFP). — Я думаю, что у России будут большие проблемы".

"Он не может быть в восторге от того, что у него не все так хорошо, — продолжил Трамп. — Большинство людей думало, что война закончится через неделю, а сейчас она длится уже три года".

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки, чтобы положить конец войне. Зеленский это утверждение пока не прокомментировал, его прежние заявления исключали какие-либо соглашения, кроме переговоров о справедливом мире и возвращении оккупированных территорий.

Трамп также заявил журналистам, что планирует встретиться с Путиным России в ближайшее время. По его словам, процесс подготовки к встрече уже идет. "Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, война России с Украиной вообще не должна была начинаться", — сказал президент США.

Когда журналисты напомнили Трампу, что тот обещал добиться прекращения войны в первый день на посту президента, он отшутился: "Есть еще полдня".

О том, что подготовка к переговорам Трампа с Путиным уже идет, еще 12 января заявил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Представитель Кремля тогда говорил, что "никакой предметной подготовки" к встрече президентов нет.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, писало, что европейские политики убеждают команду Трампа не принуждать Украину к преждевременным переговорам с Россией. Собеседники издания выражали оптимизм по этому поводу, но в то же время оговаривались, что президент США имеет репутацию человека, отвергающего советы или меняющего позицию в последнюю минуту.

Накануне инаугурации телекомпания CNN сообщила, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность. По данным собеседников телеканала, одна из целей разговора — обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец войне в Украине.

За несколько часов до инаугурации президента США о контактах с Трампом неожиданно заговорил сам Путин на заседании Совбеза России. Он публично поздравил Трампа со вступлением в должность и в очередной раз заявил о готовности к переговорам, но в то же время потребовал вести их "на равноправной и взаимоуважительный основе", упомянув о "стратегической стабильности и безопасности".

"Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса", — снова повторил свое требование Путин, уже почти три года оправдывающий полномасштабное вторжение в Украину тем, что Запад отказался обсуждать ультимативные геополитические требования Москвы.

Марко Рубио, которого американский Сенат уже утвердил в должности госсекретаря США, сказал журналистам, что Вашингтон не может установить временные рамки для прекращения войны в Украине.

Рубио предположил, что каждая из сторон должна будет пойти на уступки, которые являются естественной частью разрешения любого конфликта.

"Всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется от чего-то отказаться", — цитирует его CNN.

Новый госсекретарь не уточнил, о каких именно уступках может идти речь, но отметил, что окончательное решение будут принимать Россия и Украина. Рубио также сказал, что прекращение войны является главным приоритетом Трампа.

"Можно надеяться, что часть подготовительной работы уже проделана, но это будет сложно, — заявил он. — Россия — агрессор в этом конфликте, но эту войну нужно прекратить".

Путин неоднократно заявлял, что переговоры о мире возможны только с учетом условий "на земле", имея в виду сохранение за Россией оккупированных частей Украины. Зеленский настаивает на восстановлении территориальной целостности и предоставлении международных гарантий безопасности. Попытки вести переговоры Москва и Киев прекратили еще в марте 2022 года.