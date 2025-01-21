Сильное землетрясение произошло на Тайване, пострадали десятки людей (видео)
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27 человек пострадали при сильном землетрясении, которое произошло минувшей ночью на Тайване, оно затронуло южную часть. Магнитуда землетрясения составила более 6.
Центральное метеорологическое управление сообщило о землетрясении магнитудой 6,4, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Пожарные сообщили о пострадавших.
По информации РБК, в результате пострадали 27 человек, зафиксированы повреждения.
Сообщается, что эпицентр находился примерно в 40 км от административного центра округа Цзяи на глубине 10 км.
Среди раненых есть месячный ребенок, его спасли из-под завалов. Отмечается, что пострадавшие получили незначительные травмы.
Крупнейший в мире производитель микросхем TSMC на фоне землетрясения приостановил работу, однако в настоящее время предприятие возобновило производство.
Напомним, что в апреле 2024 года серия мощных землетрясений случилась возле восточного побережья Тайваня. От подземных толчков некоторые здания накренились.
Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213622-silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-tayvane-postradali-desyatki-lyudey-video/