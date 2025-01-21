Сильное землетрясение произошло на Тайване, пострадали десятки людей (видео)

27 человек пострадали при сильном землетрясении, которое произошло минувшей ночью на Тайване, оно затронуло южную часть. Магнитуда землетрясения составила более 6.

Центральное метеорологическое управление сообщило о землетрясении магнитудой 6,4, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Пожарные сообщили о пострадавших.

По информации РБК, в результате пострадали 27 человек, зафиксированы повреждения.

Сообщается, что эпицентр находился примерно в 40 км от административного центра округа Цзяи на глубине 10 км.

Среди раненых есть месячный ребенок, его спасли из-под завалов. Отмечается, что пострадавшие получили незначительные травмы.

Крупнейший в мире производитель микросхем TSMC на фоне землетрясения приостановил работу, однако в настоящее время предприятие возобновило производство.

Напомним, что в апреле 2024 года серия мощных землетрясений случилась возле восточного побережья Тайваня. От подземных толчков некоторые здания накренились.

Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.