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Сильное землетрясение произошло на Тайване, пострадали десятки людей (видео)

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Последствия землетрясения
Землетрясение. Кадр из видео: x.com/geotechwar

27 человек пострадали при сильном землетрясении, которое произошло минувшей ночью на Тайване, оно затронуло южную часть. Магнитуда землетрясения составила более 6.

Центральное метеорологическое управление сообщило о землетрясении магнитудой 6,4, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Пожарные сообщили о пострадавших.

По информации РБК, в результате пострадали 27 человек, зафиксированы повреждения.

Сообщается, что эпицентр находился примерно в 40 км от административного центра округа Цзяи на глубине 10 км.

Среди раненых есть месячный ребенок, его спасли из-под завалов. Отмечается, что пострадавшие получили незначительные травмы.

Крупнейший в мире производитель микросхем TSMC на фоне землетрясения приостановил работу, однако в настоящее время предприятие возобновило производство.

Напомним, что в апреле 2024 года серия мощных землетрясений случилась возле восточного побережья Тайваня. От подземных толчков некоторые здания накренились.

Толчки ощущались также в южной японской префектуре Окинава. После землетрясения для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма была объявлена угроза цунами. Японские специалисты не исключают, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213622-silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-tayvane-postradali-desyatki-lyudey-video/

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