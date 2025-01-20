Трамп прибыл в Белый дом для чаепития с Байденом

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для участия в чаепитии с уходящим с поста Джо Байденом, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

"В этом году Байден и Трамп вместе с супругами, как ожидается, будут пить чай вместе в Белом доме. Традиционно уходящий президент затем сопровождает избранного президента в Капитолий США на церемонию приведения к присяге", — отмечает телеканал.

По прибытию Байден приветствовал Трампа словами "Добро пожаловать домой". Журналисты издания добавляют также, что, по словам чиновников Белого дома, не было никаких дебатов относительно того, будет ли уходящий президент участвовать в торжественных мероприятиях, несмотря на то, что четыре года назад Трамп не оказал Байдену подобных знаков внимания.

Добавим, ранее на странице Джо Байдена в соцсети Х появилось эмоциональное фото: совместное селфи с супругой на фоне Белого дома.

"Еще одно селфи на прощание. Мы любим тебя, Америка", — подписал фото уходящий с поста президент.

Добавим, ранее в своей речи перед инаугурацией Трамп пообещал отменить все "глупые и радикальные" указы Байдена.

"Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу. Кто-то сказал: "Сэр, не подписывайте так много за один день, давайте сделаем это в течение нескольких недель". Я сказал: "Черта с два мы сделаем это в течение нескольких недель". Мы подпишем их в самом начале. Мы сделаем это завтра", - заявил Трамп.

Русская служба Би-би-си публиковала обзорный материал по основным моментам речи Трампа перед инаугурацией.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о некоторых изменениях касательно церемонии инаугурации, которая состоится 20 января. Из-за ожидающейся холодной погоды он приказал, чтобы инаугурационная речь и все остальные речи были произнесены в Ротонде Капитолия.

Парад в день его инаугурации пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда он приедет после вступления в должность. Там также будут транслировать саму церемонию.