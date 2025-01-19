Израиль отложил начало перемирия с ХАМАС: удары по объектам в секторе Газа возобновились

Израиль не получил от ХАМАС списка освобождаемых заложников и начало перемирия отложено до этого момента. В ХАМАС объяснили задержку "техническими причинами".

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, которое должно было вступить в силу сегодня утром, не начнет действовать, пока израильская сторона не получит от движения список освобождаемых заложников. Об этом со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил его советник Дмитрий Гендельман.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел ночью совещание по вопросам безопасности, посвященное задержке в получении списка заложников, которые должны быть освобождены.

Премьер-министр поручил ЦАХАЛу, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 8:30, не начнется до тех пор, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников, который ХАМАС обязался предоставить", - отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Times of Israel сообщает, что сегодня должны быть освобождены три женщины-заложницы, однако, по словам израильских чиновников, ХАМАС должен был назвать их имена еще днем 18 января. По условиям сделки, группировка должна была передать список освобождаемых заложников не позднее чем за 24 часа до их освобождения, которое запланировано на 16:30 по местному времени.

В ХАМАС объяснили задержку с передачей списка "техническими причинами". В сообщении группировки, опубликованном вскоре после заявления Нетаньяху, говорится, что она "подтверждает свою приверженность условиям соглашения о прекращении огня", пишет издание.

Между тем, как сообщает РИА Новости, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье нанесла серию ударов по объектам палестинских радикалов в секторе Газа на фоне не начавшегося режима прекращения огня в рамках согласованной сделки по освобождению заложников.

"ЦАХАЛ продолжает действовать даже сейчас и атаковать террористические объекты в секторе Газа. Некоторое время назад ряд террористических объектов на севере и в центре сектора Газа подвергся артиллерийскому и авиационному обстрелу. ЦАХАЛ продолжает быть готовым к обороне и нападению и не допустит нанесения вреда безопасности жителей Государства Израиль", - цитирует издание сообщение армии обороны Израиля.

В итоге восемь человек погибли, 25 пострадали при израильском обстреле двух районов в секторе Газа, пишет издание.

Напомним, в декабре, после нескольких месяцев тупика в переговорах между Израилем и ХАМАС, появились признаки того, что стороны могут приблизиться к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Позже высокопоставленный представитель ХАМАС показал журналистам Би-би-си список из 34 израильских заложников, которых группировка готова освободить в ходе первой стадии возможного перемирия с Израилем. Израильские власти заявили, что передали этот список посредникам еще в июле 2024 года.

Недавно в Катаре начался очередной раунд переговоров об освобождении 34 человек из тех израильских заложников, которые уже почти полтора года удерживаются в Газе, и заключении перемирия между Израилем и ХАМАС. Источники, близкие к ходу переговоров, выражали тогда осторожный оптимизм по поводу достижения договоренности между Израилем и ХАМАС уже в ближайшие дни.

На днях мы писали, что Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая продолжалась с октября 2023 года. Палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников.

Позже стало известно, что Израиль и ХАМАС все же договорились о перемирии. По данным Русской службы BBC, которая сослалась на источник, договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля. Катар выступает одним из посредников на переговорах сторон.

Сообщается, что жители Газы и большинство израильтян восприняли сообщение о сделке с ликованием. Для палестинцев это означает окончание бомбардировок и возвращение сотен тысяч перемещенных лиц в свои дома. В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.

Отмечалось, что выполнение соглашения о прекращении огня в Газе начнется уже 19 января.