Подъемник упал на горнолыжном курорте в Испании: пострадали 30 человек (видео)

30 человек получили ранения,17 из них в тяжелом состоянии, в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун в Пиренеях (Испания), передает NUR.KZ со ссылкой на Euronews.

Около 30 человек пострадали в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун в Пиренеях. Как пишет издание, инцидент произошел накануне утром - сломалась одна из пряжек в конце подъемника.

В результате, как сообщают очевидцы, кресла стали сильно раскачиваться вверх и вниз, некоторые при этом ударялись о землю.

Сообщается, что девять пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии, восемь - в тяжелом.

Для оказания экстренной помощи были задействованы четыре вертолета из Сарагосы, Теруэля, Гражданской гвардии и Наварры. Одна женщина, которая считается самым тяжелым пациентом, перевезена на вертолете в больницу Мигеля Сервета в Сарагосе.

Горнолыжный курорт был полностью закрыт. Президент Арагона Хорхе Аскон вместе с региональным министром Роберто Бермудесом де Кастро отправились на место аварии, чтобы проконтролировать спасательные операции и оказать помощь пострадавшим.

Напомним, в декабре в индийском ресторане на горнолыжном курорте в Гудаури нашли 12 тел, 11 из которых - иностранцы. Причина их смерти не установлена.

До этого летом в фешенебельном отеле Бангкока были найдены мертвыми шесть граждан Вьетнама. Предполагается, что они отравились ядом.

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