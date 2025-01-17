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Численность населения Китая продолжает сокращаться, несмотря на рост рождаемости

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Люди идут по Великой Китайской стене
Великая Китайская стена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Численность населения Китая продолжает сокращаться, несмотря на первый за восемь лет рост рождаемости, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В прошлом году в стране наблюдалось превышение смертности над рождаемостью, что продолжает тенденцию снижения населения третий год подряд.

Резкое падение рождаемости началось в 2017 году, спустя год после отмены политики "Одна семья – один ребенок", несмотря на усилия властей стимулировать семьи заводить до трех детей. При этом старение населения приводит к увеличению уровня смертности.

В 2024 году Национальное бюро статистики зафиксировало рост рождаемости до 9,54 млн по сравнению с 9,02 млн в 2023 году, хотя этот показатель остается значительно ниже уровня 2015 года, когда родилось более 16 млн детей. Одновременно число смертей снизилось до 10,93 млн с 11,10 млн годом ранее, но общее население сократилось с 1,410 млрд в 2023 году до 1,408 млрд.

Эксперты прогнозируют, что рост рождаемости будет краткосрочным. Коэффициент рождаемости в Китае — менее 1,1 ребенка на одну женщину — составляет менее половины уровня, необходимого для воспроизводства населения (2,1). Это означает, что в каждом последующем поколении будет значительно меньше людей, чем в предыдущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212479-chislennost-naseleniya-kitaya-prodolzhaet-sokrashchatsya-nesmotrya-na-rost-rozhdaemosti/

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