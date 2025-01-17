Численность населения Китая продолжает сокращаться, несмотря на рост рождаемости

Численность населения Китая продолжает сокращаться, несмотря на первый за восемь лет рост рождаемости, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В прошлом году в стране наблюдалось превышение смертности над рождаемостью, что продолжает тенденцию снижения населения третий год подряд.

Резкое падение рождаемости началось в 2017 году, спустя год после отмены политики "Одна семья – один ребенок", несмотря на усилия властей стимулировать семьи заводить до трех детей. При этом старение населения приводит к увеличению уровня смертности.

В 2024 году Национальное бюро статистики зафиксировало рост рождаемости до 9,54 млн по сравнению с 9,02 млн в 2023 году, хотя этот показатель остается значительно ниже уровня 2015 года, когда родилось более 16 млн детей. Одновременно число смертей снизилось до 10,93 млн с 11,10 млн годом ранее, но общее население сократилось с 1,410 млрд в 2023 году до 1,408 млрд.

Эксперты прогнозируют, что рост рождаемости будет краткосрочным. Коэффициент рождаемости в Китае — менее 1,1 ребенка на одну женщину — составляет менее половины уровня, необходимого для воспроизводства населения (2,1). Это означает, что в каждом последующем поколении будет значительно меньше людей, чем в предыдущем.