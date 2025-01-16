"Богатство, власть и влияние": Байден заявил о зарождении олигархии в США

Президент США Джо Байден выступил с последним обращением к народу, во время которого заявил об угрозе олигархии для демократии в стране, передает NUR.KZ.

Байден выступил из Овального кабинета, его речь транслировалась на канале Белого дома в YouTube и продлилась около 15 минут. В своем выступлении он отметил, что за время своего президентства вместе с народом прошел тяжелейший период - пандемию, а также наступивший после нее экономический кризис. Кроме того, он с благодарностью упомянул работу Камалы Харрис на посту вице-президента.

Байден заявил, что сделал все, чтобы власть перешла к следующему президенту мирным путем, и пожелал удачи будущей администрации страны в работе. Также в своем прощальном обращении Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране.

"Сегодня в Америке формируется олигархия, обладающая огромным богатством, властью и влиянием, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также шансам для каждого добиться успеха", - сказал Байден.

Помимо этого, в своем выступлении Джо Байден заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию для отмены иммунитета президента от ответственности за преступления. По его словам, "ни один президент не может быть защищен от ответственности за преступления", которые совершаются на посту.

Кроме того, Байден высказался о внешней политике США. По его словам, страна укрепила НАТО, а "Украина остается свободной". Также Байден выразил мнение, что США "опередили Китай в конкурентной борьбе".

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что Дональд Трамп набрал необходимое число голосов для победы на выборах. Инаугурация президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Трамп вступит в должность второй раз.

Практически сразу после выборов стало известно, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности.

Кроме того, Трамп заявил о намерении взять бизнесмена и миллиардера Говарда Лютника на должность министра торговли.

В конце прошлого года Дональд Трамп выдвинул на пост главы космического агентства NASA миллиардера Джареда Айзекмана, который дважды бывал в космосе.

В декабре прошлого года стало известно, что Трамп назначил в свою администрацию двух своих сватов. Массад Булос станет старшим советником президента по арабским и ближневосточным делам, а Чарльз Кушнер займет пост посла США во Франции.