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Президент Южной Кореи арестован — со второй попытки. Полиции пришлось штурмовать баррикады и резать колючую проволоку

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Арест президента Южной Кореи
Юн Сок Еля в машине везут в Сеульский центр заключения. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

В Южной Корее со второй попытки арестовали президента Юн Сок Ёля, которому парламент объявил в декабре импичмент за попытку ввести военное положение. Сам президент заявил, что он добровольно согласился явиться на допрос.

Это первый в истории Южной Кореи арест действующего - хоть и отстраненного от исполнения обязанностей — президента.

После многочасового, как и в первый раз 12 дней назад, противостояния в резиденции президента следователи смогли доставить Юна на допрос в Бюро расследований коррупции (высших должностных лиц).

Незадолго до рассвета в среду группа следователей прибыла в его резиденцию в центре Сеула, вооружившись лестницами и болторезами, чтобы перелезать через автобусы, блокирующие вход, и перерезать колючую проволоку.

Группа ареста насчитывала около тысячи сотрудников. Через несколько часов власти объявили, что Юн арестован.

Незадолго до ареста президент выпустил короткое видеообращение, в котором заявил, что по-прежнему считает арест незаконным, но решил подчиниться следователям и полиции, чтобы избежать кровопролития.

"Хоть это дело и незаконно, я решил явиться в Бюро расследований коррупции, чтобы предотвратить ненужное кровопролитие. Но это не означает, что я согласен с тем, что они открыли дело", — заявил президент.

Он добавил, что в стране попирается принцип верховенства права и что ни следственные органы, открывшие дело против него, ни суд, выдавший ордер на арест, не имели на это полномочий.

Попытка ввести военное положение и импичмент

В начале декабря президент Южной Кореи продолжил борьбу с оппозицией, получившей контроль над парламентом, радикальными средствами.

Он безуспешно попытался ввести в стране военное положение, а после этого парламент обвинил его в попытке мятежа и 14 декабря объявил главе государства импичмент.

Юн отстранен от исполнения президентских обязанностей, но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен быть одобрен Конституционным судом. Пока суд не принял решение, Юн Сок Ёль официально остается президентом.

Сам Юн еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было «политически выверенным решением» и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по его словам, парализовала работу правительства.

В первый раз следователи попытались арестовать Юна 3 января, но охрана президента не дала им этого сделать, и после нескольких часов противостояния следователи и полиция ушли из резиденции президента.

В этот раз следователи и полицейские прибыли в резиденции (Юн просидел там все эти дни) около 4:20 утра по местном времени, и только в половину одиннадцатого Бюро расследований коррупции объявило, что они «произвели арест Юна по ордеру».

У резиденции собрались и сторонники, и противники Юна. Около тысячи полицейских с разных сторон медленно пробивались на территорию резиденцию через баррикады и заслон из депутатов от правящей, президентской партии. Войти в дом президента им удалось только после девяти утра.

После этого там еще долго шли переговоры — предположительно, о форме явки Юна на допрос: он хотел, чтобы она официально считалась добровольной. Но БРК по ходу этих переговоров публично заявило, что президент все же должен быть официально арестован.

Лидер оппозиционной Демократической партии в парламенте Пак Чан Дэ заявил, что арест Юна — это свидетельство того, что правосудие в Южной Корее работает.

"[Арест Юна] — это первый шаг к восстановлению конституционного порядка, демократии и верховенства права", — сказал Пак.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Сеуле Шаймаа Халил, арест Юна не положит конец политическому кризису — он, скорее, станет его очередной фазой.

По закону теперь следователи могут держать Юна под стражей двое суток, в течение которых им нужно либо получить согласие суда на заключение президента под стражу до суда, либо освободить его.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212008-prezident-yuzhnoy-korei-arestovan-so-vtoroy-popytki-policii-prishlos-shturmovat-barrikady-i-rezat-kolyuchuyu-provoloku/

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