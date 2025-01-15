"Беженцы TikTok": американцы массово осваивают еще одну китайскую соцсеть

Американские пользователи на фоне возможного запрета TikTok в США массово переходят в приложение Xiaohongshu - "Маленькая красная книга", часто называемое просто RedNote, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте The Washington Post, американские пользователи, называющие себя "беженцами TikTok", массово зарегистрировались в RedNote (Xiaohongshu), сделав его самым загружаемым бесплатным приложением в App Store компании Apple в США за выходные.

Эта тенденция началась после того, как в пятницу Верховный суд США заявил, что, скорее всего, вынесет решение в пользу закона, который обяжет ByteDance, китайскую материнскую компанию TikTok, отказаться от права собственности на приложение, либо грозит его запретом начиная с 19 января.

Это внушило многим опасения, что запрет вступит в силу в воскресенье, за день до того, как Дональд Трамп, пообещавший "спасти" приложение, будет приведен к присяге как президент.

Xiaohongshu, известная за пределами Китая как RedNote, принадлежит частной компании Xingyin Information Technology, базирующейся в Шанхае. Первоначально запущенное как торговая платформа для женщин, оно превратилось в одно из самых популярных в Китае приложений для просмотра коротких видеороликов, насчитывающее более 300 миллионов пользователей по состоянию на июль 2024 года.

Однако аналитики утверждают, что приложение применяет ту же строгую цензуру, что и все китайские социальные сети.

"Команда внутренних цензоров компании запрещает или ограничивает обсуждение тысяч "деликатных" терминов, включая 546 прозвищ китайского лидера Си Цзиньпина", - отмечается в статье.

Новые американские пользователи приходят в приложение с танцами из TikTok, мемами о китайском шпионаже и просьбами об уроках мандаринского языка. Китайские пользователи приветствовали их предложениями помочь с переводом и долей злорадства, пишут авторы статьи.

Напомним, сенатор Республиканской партии США Марко Рубио предложил законопроект о запрете платформы TikTok на территории страны в 2022 году.

После этого администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в компании, иначе приложении будет запрещено на территории Штатов. А Роб Джойс, глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности США, назвал популярную соцсеть TikTok китайским "троянским конем", который представляет долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности США.

А в конце прошлого года сообщалось, что бывший министр финансов США Стивен Мнучин собирает группу инвесторов, которые хотят совместно приобрести соцсеть TikTok у китайской компании ByteDance.

Эксперты полагают, что избранный президент США Дональд Трамп может приостановить кампанию против TikTok, инициированную прежним правительством страны.

Накануне сообщалось, что в Китае, по данным Bloomberg, рассматривают возможность продажи американского подразделения TikTok Илону Маску, если запрет приложения в США вступит в силу. Данную информацию пока никто не подтвердил.

Кроме того, один из самых популярных блогеров мира MrBeast заявил, что хочет купить TikTok, чтобы спасти соцсеть от блокировки в США.