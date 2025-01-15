Мусоровоз, на котором прокатился Трамп, привезут на его инаугурацию

Мусоровоз, на котором Дональд Трамп прокатился в октябре в международном аэропорту Грин-Бей в штате Висконсин, присоединится к инаугурационному параду, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

Как сообщает The Hill, представитель инаугурационного комитета избранного президента Дональда Трампа подтвердил изданию, что на инаугурационном параде избранного президента Трампа будет задействован мусоровоз, который ранее использовался в Грин-Бей, штат Висконсин.

Напомним, в конце октябре сообщалось, что тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе - политика в светоотражающей жилетке на пассажирском сиденье сняли американские телеканалы.

Политик прокатился в мусоровозе с надписью "Трамп" на кузове, а перед тем как сесть в грузовик, заявил, что "250 миллионов человек - это не мусор". Эти слова прозвучали в ответ на выступление Джо Байдена, где он назвал сторонников республиканца "мусором".

В ноябре этого года Дональд Трамп набрал необходимое число голосов для победы на выборах, после чего его объявили избранным главой США.

Добавим, что инаугурация избранного президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.