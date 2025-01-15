Актриса из "Братьев Блюз" сгорела в своем доме при пожаре в Калифорнии

Американская актриса Дейлис Карри погибла в результате пожара в Калифорнии - ее тело нашли в сгоревшем доме в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

Как пишет издание, Дейлис Карри было 95 лет. В годы своей голливудской карьеры актриса снялась в массовке в таких фильмах, как "Мамочка Ди", "Братья Блюз", "Десять заповедей" и "Леди поет блюз".

Информацию о гибели артистки подтвердили ее родные в соцсетях. Отмечается, что тело Дейлис Карри было обнаружено в воскресенье вечером.

"Примерно час назад коронер подтвердил, что ее останки были найдены на территории дома", — написала правнучка актрисы в соцсетях Дэллис Келли.

Келли опубликовала также показала фотографии, на которых видно, что огонь полностью уничтожил дом Дейлис Карри.

Как рассказала Келли, в последние годы она была сиделкой своей прабабушки, однако за несколько дней до масштабного пожара девушка уехала в другую часть города, чтобы помочь другим родственникам. Когда девушка получила текстовое оповещение об отключении электричества из-за пожара в районе, где жила ее прабабушка, она немедленно направилась к ней, но полиция ее не пропустила.

Офицер сообщил ей, что дом Карри полностью сгорел, и посоветовал ей проверить общественный центр Пасадены, где оказывали помощь перемещенным жителям.

Следующие пять дней стали для семьи кошмаром: они ждали новостей о Карри и прочесывали место трагедии в надежде найти ее.

В пятницу Келли в сопровождении солдат Национальной гвардии прошла к дому Карри, где и было обнаружено тело женщины.

"Это было полное опустошение. Все исчезло, кроме ее синего "Кадиллака", - поделилась Келли с журналистами.