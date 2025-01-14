Массированная атака дронов на регионы России. Что известно

Российские власти заявили, что дроны снова ударили по городу Энгельс, где до этого пять дней не могли потушить пожар на нефтебазе, а также по Саратову и Казани. О массированной атаке также сообщили губернаторы Тульской, Орловской области и Ростовской областей. Днем об ударах беспилотников заявили источники в СБУ.

"Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе", — заявил саратовский губернатор Роман Бусаргин.

Российские телеграм-каналы, ссылаясь на местных жителей и публикуя видео сильного пожара, пишут, что целью удара снова стала нефтебаза комбината "Кристалл" в южной части Энгельса. В Саратове, по данным издания "164.ру", начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Саратовнефтепродукт". Власти не подтверждали эту информацию.

8 января после атаки дронов на Энгельс на нефтебазе начался сильный пожар, локализовать который удалось только накануне, 13 января. Губернатор и ранее в своих сообщениях без подробностей называл базу "промышленным предприятием", а СМИ связывали ее с аэродромом стратегической авиации, используемым для авиаударов по Украине.

Занятия в школах в Саратове и Энгельсе во вторник пройдут в дистанционном режиме.

В пригороде Казани, которая 21 декабря уже подвергалась массированной атаке беспилотников, также начался пожар на топливном объекте.

"Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны", — сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Беспилотник попал по Казанской кустовой базе сжиженных газов, уточняет со ссылкой на анонимные источники "Вечерняя Казань". Сообщения о пожаре на заводе "Оргсинтез", появившиеся в российских телеграм-каналах, не подтверждаются, пишет казанское издание "Бизнес Online".

Одним из первых о массированной атаке дронов ночью в своем телеграм-канале написал глава Тульской области Дмитрий Миляев. Из его постов следовало, что по региону было запущено по меньшей мере 17 беспилотников. В городе Алексин после падения обломков беспилотников "выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек", пострадавших нет, отчитался губернатор.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о 17 сбитых украинских дронах. "Удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших", — написал он в телеграме.

В Ростовской области «было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы» 14 беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал об уничтожении "нескольких" беспилотников.

Днем источник Украинской службы Би-би-си в СБУ заявил об ответственности украинских военных за массированную атаку на российские регионы

Источник перечислил цели ударов. Алексинский химический завод — в Тульской области "после применения беспилотников СБУ зафиксирован крупный пожар", утверждает он. В Энгельсе в Саратовской области целью названы "склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатые ракеты)" на аэродроме стратегической авиации.

Кроме того, источник в СБУ сообщил об ударе по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, где "зафиксирован масштабный пожар". Он также сообщил об атаке на Брянский химический завод — СМИ писали о ней еще в понедельник вечером.

Минобороны России заявило, не называя регионов и период времени, что было сбито 180 беспилотников, в том числе 146 "вне зоны специальной военной операции" (так российские военные называют войну против Украины).

"Для обеспечения безопасности полетов" во время атаки дронов была приостановлена работа аэропортов в Казани, Саратове, Тамбове, Пензе, Ульяновске, Нижнекамске, Ижевске и Уфе (самый восточный из этих городов), сообщала Росавиация. Позже ограничения были сняты.

В конце января во время атаки дронов в Грозном получил повреждения и разбился в Казахстане пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании.

Власти Азербайджана заявляют, что причиной катастрофы стали действия ПВО. Президент России принес извинения азербайджанском президенту, однако официально Москва пока не признала вину.

После катастрофы авиакомпании нескольких стран, в том числе Азербайджана, приостановили полеты в некоторые российские города, в том числе в Казань.