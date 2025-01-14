СМИ: Интернет массово перестал работать в России

Масштабный сбой произошел в работе российских провайдеров - не работают многие сайты и мессенджеры. Не открываются даже сайты мониторинга проблем связи.

По данным РБК, работу российских провайдеров телекоммуникационной связи затронул крупный сбой, на перебои в функционировании интернета жалуются пользователи, подключенные к разным поставщикам услуг.

Пользователи жалуются на сбои в работе мобильных приложений и интернета у мобильных операторов. В частности, у российских пользователей не работают такие сайты, как Google, Liveinternet, Википедия, РЖД и другие.

Не открываются также сайты мониторинга проблем связи Сбой.рф и Downdetector.

ТАСС пишет, что проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России не связаны с сетями "Ростелекома".

При этом, по данным Shot, продолжает работать только Telegram.

Telegram-каналу Mash в Роскомнадзоре сообщили, что не знают причин падения интернета в России.

"Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают", - заявили каналу в пресс-службе Роскомнадзора.

На сайте Сбой.рф появился перечень сайтов, в работе которых наблюдаются сбои.

Сайты. Скрин: Сбой.рф

При этом "Ростелеком", "Билайн" и Теле2, которые также есть в списке выше, заявили изданию РИА Новости, что их сети работают штатно, проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них причинам.

В начале прошлого года мы писали о массовом сбое в работе российских сервисов - не работали популярные приложения и сайты. Сбой затронул и казахстанцев.

В августе пользователи из России и еще нескольких стран столкнулись ночью с проблемой при загрузке данных с мессенджера Telegram. Сбои наблюдались и в работе WhatsApp, Viber.

В сентябре в ряде стран мира пользователи Telegram массово сообщили о сбоях в работе мессенджера. Люди, в частности, жалуются на проблемы с оповещениями.

В ноябре мы писали, что жители Кыргызстана столкнулись с перебоями в работе Сети. В Минцифры республики проблемы объяснили аварией у поставщика услуг в Казахстане.