СМИ: Интернет массово перестал работать в России
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Масштабный сбой произошел в работе российских провайдеров - не работают многие сайты и мессенджеры. Не открываются даже сайты мониторинга проблем связи.
По данным РБК, работу российских провайдеров телекоммуникационной связи затронул крупный сбой, на перебои в функционировании интернета жалуются пользователи, подключенные к разным поставщикам услуг.
Пользователи жалуются на сбои в работе мобильных приложений и интернета у мобильных операторов. В частности, у российских пользователей не работают такие сайты, как Google, Liveinternet, Википедия, РЖД и другие.
Не открываются также сайты мониторинга проблем связи Сбой.рф и Downdetector.
ТАСС пишет, что проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России не связаны с сетями "Ростелекома".
При этом, по данным Shot, продолжает работать только Telegram.
Telegram-каналу Mash в Роскомнадзоре сообщили, что не знают причин падения интернета в России.
"Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают", - заявили каналу в пресс-службе Роскомнадзора.
На сайте Сбой.рф появился перечень сайтов, в работе которых наблюдаются сбои.
При этом "Ростелеком", "Билайн" и Теле2, которые также есть в списке выше, заявили изданию РИА Новости, что их сети работают штатно, проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от них причинам.
В начале прошлого года мы писали о массовом сбое в работе российских сервисов - не работали популярные приложения и сайты. Сбой затронул и казахстанцев.
В августе пользователи из России и еще нескольких стран столкнулись ночью с проблемой при загрузке данных с мессенджера Telegram. Сбои наблюдались и в работе WhatsApp, Viber.
В сентябре в ряде стран мира пользователи Telegram массово сообщили о сбоях в работе мессенджера. Люди, в частности, жалуются на проблемы с оповещениями.
В ноябре мы писали, что жители Кыргызстана столкнулись с перебоями в работе Сети. В Минцифры республики проблемы объяснили аварией у поставщика услуг в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2211576-sboi-v-rabote-provayderov-nablyudayutsya-v-rossii/