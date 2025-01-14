План Маршалла: Лос-Анджелес хотят восстанавливать по послевоенному принципу

Губернатор Калифорнии задействует "план Маршалла": приостановление строгих строительных требований для восстановления домов в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ.

Как сообщает The Guardian, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что восстановление Лос-Анджелеса после пожаров потребует версии "плана Маршалла" - программы восстановления Западной Европы после Второй мировой войны.

Губернатор распорядился приостановить действие жестких экологических законов штата и требований к выдаче разрешений на строительство, чтобы жертвы пожаров могли быстрее восстановить свои дома и предприятия. Это решение временное, и уже сформирована команда, которая занимается переосмыслением "Лос-Анджелеса 2.0".

А следователи продолжают изучать версии того, почему пожары достигли таких масштабов.

Одна из теорий - что линии электропередачи, раскачанные или упавшие из-за ветра, могли искрить, воспламеняя сухую растительность внизу. Для коммунальных служб обычная практика - отключение электроэнергии во время "событий с красным флагом", но при начале пожаров они были включены.

Отмечается, что линии электропередач и коммунальное оборудование были названы причиной пожара в Кэмпе в Калифорнии в 2018 году, в результате которого погибли 85 человек и был разрушен город Парадайс, пожара на острове Мауи на Гавайях в 2023 году и пожара в Отисе, штат Орегон, в 2021 году, который начался после падения столба электропередач и спровоцировал лесной пожар, уничтоживший 300 домов.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. Сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А издание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел и арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена.

9 января Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.

На прошлой неделе стало известно, что в Калифорнии сейчас находится 73 казахстанских студента, обучающихся по программам "Болашақ" и "Научная стажировка". В АО "Центр международных программ" сделали заявление из-за ЧП. Позже сами казахстанские студенты, находящиеся в США, рассказали о происходящем.

10 января были опубликованы снимки со спутника, на которых виден масштаб катастрофы.

Сообщалось также о мародерстве и грабежах. В части пострадавших районов объявлен комендантский час, чтобы не дать мародерам воспользоваться бедствием.

Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал с обзором возможных обстоятельств, почему пожары в Лос-Анджелесе оказались такими разрушительными.