WSJ: стало известно имя нового лидера ХАМАС

Новым лидером палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа стал брат бывшего лидера Яхья Синвара - Мухаммед Синвар, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщает газета со ссылкой на арабских посредников, участвовавших в переговорах о прекращении огня с Израилем, Мухаммед Синвар находится в центре усилий по возрождению сил ХАМАС.

"Когда израильские солдаты убили его брата в октябре, должностные лица движения, базирующиеся в Дохе, решили сформировать коллективный руководящий совет вместо того, чтобы назначать нового лидера. Однако боевики ХАМАС в секторе Газа не пошли на это и теперь действуют автономно под руководством Синвара-младшего", - говорится в статье.

По данным издания, Синвару-младшему около 50 лет, он младше Яхья Синвара на 10 лет. Как и его старший брат, Мухаммед присоединился к ХАМАС в раннем возрасте и считался близким к главе вооруженного крыла движения Мухаммеду Дейфу.

О назначении на эту должность Синвара-младшего знают, по данным издания, и в Израиле. Об этом заявил отставной израильский бригадный генерал Амир Авиви.

"Мы находимся в ситуации, когда темпы восстановления ХАМАС выше, чем темпы его искоренения Армией обороны Израиля", - цитирует слова израильского военного WSJ.

В октябре прошлого года сообщалось, что новым лидером группировки ХАМАС вместо убитого Яхьи Синвара. Главой политического крыла группировки теперь является Халед Машаль.

Напомним, в конце июля прошлого года стало известно, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в результате удара по его резиденции. Информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции.

17 октября появилась информация о смерти главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара - сообщалось, что он мог погибнуть в ходе операции ЦАХАЛ в Газе.

Позже Армия обороны Израиля на своем сайте официально подтвердила ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Глава МИД Израиля также опубликовал заявление по этому поводу.

Тогда же в Сети появилось видео, распространенное ЦАХАЛ. На кадрах, снятых с беспилотника - последние минуты лидера ХАМАС Яхьи Синвара перед его ликвидацией.