Взрыв произошел на газохранилище в Йемене: 10 человек погибли, более 60 пострадали (видео)

В результате взрыва на заправочной станции в центральной провинции Йемена Эль-Байда в субботу погибли по меньшей мере 10 человек и более 65 получили ранения, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Синьхуа, по информации представителя местных властей, в результате взрыва на заправочной станции в центральной провинции Йемена Эль-Байда в субботу погибли по меньшей мере 10 человек и более 65 получили ранения.

Чиновник сообщил на условиях анонимности, что взрыв произошел на заправочной станции в районе Захер, вызвав цепную реакцию, в результате которой пламя охватило две соседние заправочные станции и близлежащие коммерческие склады.

По его словам, на станции было много клиентов, когда произошел взрыв, и следователям еще предстоит установить точную причину взрыва.

В Telegram-канале SHOT опубликовано видео произошедшего.

Напомним, 10 января в Карагандинской области пожарные спасли многоквартирный дом от возможного взрыва. Из квартиры вынесли газовый баллон, а сам пожар ликвидировали на площади 10 кв. м.

До этого в воскресенье, 5 января, вечером в районе Байконур в Астане в частном жилом доме прогремел взрыв – взорвался газовый баллон. Из загоревшегося дома самостоятельно эвакуировались 8 человек, прибывшие пожарные спасли мужчину 1966 года рождения.