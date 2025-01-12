Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Взрыв произошел на газохранилище в Йемене: 10 человек погибли, более 60 пострадали (видео)

Опубликовано:

Взрыв в Йемене
Взрыв в Йемене. Кадр из видео: t.me/shot_shot

В результате взрыва на заправочной станции в центральной провинции Йемена Эль-Байда в субботу погибли по меньшей мере 10 человек и более 65 получили ранения, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Синьхуа, по информации представителя местных властей, в результате взрыва на заправочной станции в центральной провинции Йемена Эль-Байда в субботу погибли по меньшей мере 10 человек и более 65 получили ранения.

Чиновник сообщил на условиях анонимности, что взрыв произошел на заправочной станции в районе Захер, вызвав цепную реакцию, в результате которой пламя охватило две соседние заправочные станции и близлежащие коммерческие склады.

По его словам, на станции было много клиентов, когда произошел взрыв, и следователям еще предстоит установить точную причину взрыва.

В Telegram-канале SHOT опубликовано видео произошедшего.

Напомним, 10 января в Карагандинской области пожарные спасли многоквартирный дом от возможного взрыва. Из квартиры вынесли газовый баллон, а сам пожар ликвидировали на площади 10 кв. м.

До этого в воскресенье, 5 января, вечером в районе Байконур в Астане в частном жилом доме прогремел взрыв – взорвался газовый баллон. Из загоревшегося дома самостоятельно эвакуировались 8 человек, прибывшие пожарные спасли мужчину 1966 года рождения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210748-vzryv-proizoshel-na-gazohranilishche-v-yemene-10-chelovek-pogibli-bolee-60-postradali-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie