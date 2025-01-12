Взрыв произошел на газохранилище в Йемене: 10 человек погибли, более 60 пострадали (видео)
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В результате взрыва на заправочной станции в центральной провинции Йемена Эль-Байда в субботу погибли по меньшей мере 10 человек и более 65 получили ранения, передает NUR.KZ.
Как сообщается на сайте Синьхуа, по информации представителя местных властей, в результате взрыва на заправочной станции в центральной провинции Йемена Эль-Байда в субботу погибли по меньшей мере 10 человек и более 65 получили ранения.
Чиновник сообщил на условиях анонимности, что взрыв произошел на заправочной станции в районе Захер, вызвав цепную реакцию, в результате которой пламя охватило две соседние заправочные станции и близлежащие коммерческие склады.
По его словам, на станции было много клиентов, когда произошел взрыв, и следователям еще предстоит установить точную причину взрыва.
В Telegram-канале SHOT опубликовано видео произошедшего.
Напомним, 10 января в Карагандинской области пожарные спасли многоквартирный дом от возможного взрыва. Из квартиры вынесли газовый баллон, а сам пожар ликвидировали на площади 10 кв. м.
До этого в воскресенье, 5 января, вечером в районе Байконур в Астане в частном жилом доме прогремел взрыв – взорвался газовый баллон. Из загоревшегося дома самостоятельно эвакуировались 8 человек, прибывшие пожарные спасли мужчину 1966 года рождения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210748-vzryv-proizoshel-na-gazohranilishche-v-yemene-10-chelovek-pogibli-bolee-60-postradali-video/