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США отказали российским дипломатам в поездке на памятную церемонию

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Флаг США висит у здания
Флаг США. Иллюстративное фото: pexels.com

Российским дипломатам отказали в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии в 80-ю годовщину гибели советских летчиков, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на посольство РФ, речь идет о гибели советских летчиков, которые участвовали в проекте "Зебра" по перегону в СССР американских гидросамолетов "Каталина".

"Находясь в США, остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны. Яркое подтверждение — отказ в согласовании поездки росдипломатов в городе Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии", — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве напомнили, что 11 января 1945 года один из перегоняемых самолетов разбился и упал в реку Пасквотанк. Жертвами авиакатастрофы стали четыре советских летчика и штурман британских Военно-воздушных сил, которые участвовали в проекте "Зебра".

"Рассекреченный в декабре 2012 году проект "Зебра" является одним из символов боевого братства СССР и США, сражавшихся плечом к плечу против нацистских палачей", — подчеркнули дипломаты.

Отмечается, что Россия периодически заявляет о проблемах с выдачей виз США россиянам и в частности дипломатам. Например, в ноябре 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин выразил обеспокоенность визовыми ограничениями, которые мешали российской стороне участвовать в работе Генассамблеи ООН.

Напомним, в пятницу США ввели новые масштабные санкции против России. В Белом доме сообщали, что новый пакет санкций в отношении российского энергетического сектора стал самым значимым и масштабным с начала военных действий в Украине. Под санкции попала также казахстанская "дочка" российской компании "Газпром нефть".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210745-ssha-otkazali-rossiyskim-diplomatam-v-poezdke-na-pamyatnuyu-ceremoniyu/

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