Число погибших в пожарах в Лос-Анджелесе выросло до 16

Число погибших в пожарах в Лос-Анджелесе, США, выросло до 16 человек. Отмечается, что жертв может быть больше, так как пожары продолжаются, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

К этому моменту известно о шестнадцати погибших в Лос-Анджелесе после разрушительных лесных пожаров, вызванных засушливыми условиями и сильными ветрами, которые вспыхнули во вторник.

Тысячи строений были разрушены, и около 180 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Чиновники заявили, что точное число погибших неизвестно, поскольку пожары продолжают уничтожать кварталы.

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. На момент написания статьи уже были эвакуированы 30 тыс. человек. На 10 января сообщалось, что число жертв пожара достигло 10 человек.

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.

Сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне. А издание Daily Mail сообщило, что в Лос-Анджелесе сгорел и арендный дом сына действующего президента США Джо Байдена.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне пожаров в Лос-Анджелесе.

Стало известно, что в Калифорнии сейчас находится 73 казахстанских студента, обучающихся по программам "Болашақ" и "Научная стажировка". В АО "Центр международных программ" сделали заявление из-за ЧП. Позже сами казахстанские студенты, находящиеся в США, рассказали о происходящем.

10 января были опубликованы снимки со спутника, на которых виден масштаб катастрофы.

Сообщается также о мародерстве и грабежах. В части пострадавших районов объявлен комендантский час, чтобы не дать мародерам воспользоваться бедствием.

Сегодня, 12 января, также стало известно, что пожар в Лос-Анджелесе изменил направление из-за ветра, в результате чего 153 тысячи человек подлежат немедленной эвакуации и еще 166 тысяч получили предупреждения готовиться покинуть свои дома.