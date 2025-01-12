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Эрдоган заявил о возможном выдвижении на новый срок

Опубликовано:

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Janos Kummer/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность своего выдвижения кандидатом в президенты страны еще на один срок, передает NUR.KZ.

Так, местный телеканал TRT Haber в Telegram-канале опубликовал видео с фрагментом разговора Эрдогана с известным турецким певцом Ибрагимом Татлысесом.

Татлысес спросил Эрдогана, выдвинет ли тот свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в Турции.

"Если ты за, то и я за", - сказал Эрдоган певцу.

"Мы получили от него обещание", - прокомментировал ответ президента певец, обращаясь к аудитории.

РИА Новости пишут, что Эрдоган может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, если парламент страны примет решение о досрочных выборах во второй половине 2027 года - так заявил ранее старший советник турецкого лидера, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Турции Мехмет Учум.

В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд.

В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 год был президентом, но при парламентской республике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210703-erdogan-zayavil-o-vozmozhnom-vydvizhenii-na-novyy-srok/

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