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В Китае выявили случаи заражения еще одним вирусом

Опубликовано:

человек в маске и перчатке
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Китае выявили кластерную эпидемию вируса оспы обезьян - источником стал иностранец, ранее проживавший в Конго, передает NUR.KZ со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Как сообщается на сайте ведомства, в Китае выявлена кластерная эпидемия вируса оспы обезьян подтипа Ib.

Источником инфекции стал иностранец, ранее проживавший в Демократической Республике Конго.

"После того, как эпидемия была обнаружена, Китай и округи Чжэцзян, Гуандун, Пекин, Тяньцзинь и другие провинции (города) оперативно запустили совместный механизм профилактики и контроля для отслеживания эпидемии, расследования рисков, диагностики и лечения случаев и т. д.", - сообщает Центр.

Было зарегистрировано четыре связанных случая заражения, которые последовательно выявлялись среди близких контактов инфицированного. Все они заразились после тесного контакта с ним.

У зараженных в основном наблюдаются такие симптомы, как сыпь и герпес, в легкой форме.

В настоящее время других инфицированных не выявлено. Ранее зараженные и участники группы риска получают медицинскую помощь и медицинское наблюдение, резюмируется в публикации.

Напомним, ранее стало известно, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

В Минздраве Казахстана высказались о вспышке метапневмовируса в Китае и дали пояснения касательно данной болезни. Также стало известно о выявленных в Казахстане случаях метапневмовируса.

А в Telegram-канале "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.

Также фактчекеры рассказали, насколько опасен метапневмовирус. Они опровергли слухи о том, что он может быть хуже коронавируса.

6 января в Минздраве уточнили, в каких регионах Казахстана был выявлен метапневмовирус - всего с начала эпидсезона зафиксировано 30 случаев заболевания.

Также о вирусе высказался Касым-Жомарт Токаев. "Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", – считает глава государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2209860-v-kitae-vyyavili-sluchai-zarazheniya-eshche-odnim-virusom/

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