Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

США ввели санкции против венгерского министра, близкого к Виктору Орбану

Опубликовано:

Виктор Орбан
Виктор Орбан. Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Министерство финансов США ввело санкции против одного из самых влиятельных людей в окружении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, главы аппарата правительства Антала Рогана.

Союзники по НАТО нечасто делают такие жесты в отношении друг друга, и это решение Вашингтона показывает, насколько ухудшились отношения США и Венгрии за три года с полномасштабного нападения Россия на Украину.

«Роган, по имеющимся сведениям, организовал схемы контроля над стратегическими секторами венгерской экономики. Министр Роган играл центральную роль в создании в Венгрии системы, которая приносит выгоду ему и его партии за счет венгерского народа. Деятельность Рогана отражает более широкую картину климата безнаказанности, в котором ключевые составляющие государства в Венгрии захвачены олигархами и недемократичными деятелями», — говорится в заявлении Минфина США.

«Антал Роган является главным архитектором, исполнителем и бенефициаром этой системы коррупции», — заявил уходящий посол США в Будапеште Дэвид Прессман.

Прессман покидает Будапешт на следующей неделе. Он проработал в Венгрии два с половиной года и вел себя необычайно для дипломата деятельно и шумно, путешествуя по стране и части критикуя Орбана и его правительство.

Через несколько дней после отъезда Прессмана в Белый дом в Вашингтоне вернется Дональд Трамп, который, в отличие от администрации Байдена, позитивно относится к Орбану и даже считает его своим политическим союзником.

«Рупоры министра Рогана в прессе попытаются изобразить это дело как пример партийной политики или покушение на суверенитет, но на самом деле сегодняшнее решение — это нечто противоположное», — сказал посол Прессман во вторник журналистам.

«Суверенитету Венгрии угрожают не Соединенные Штаты, а клептократическая экосистема, в строительстве и руководстве которой участвовал министр Роган, и выгоды от которой он получал лично», — продолжил посол США.

На решение Минфина и заявления посла немедленно отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Это личная месть посла, который был прислан в Венгрию провальной администрацией США и уезжает без успеха и с позором, — написал Сийярто в фейсбуке. — Как хорошо, что через несколько дней Соединенными Штатами будут руководить люди, которые видят в нашей стране друга, а не врага».

Теперь перед Дональдом Трампом и его будущим послом в Будапеште Мэттом Уитакером встает вопрос: отменять ли санкции против Антала Рогана сразу после вступления Трампа в должность.

Ответ не так прост, как может показаться.

Роган, кроме прочего, курирует венгерские спецслужбы, и, по сведениям из некоторых стран НАТО, с Венгрией из-за ее тесных отношений с путинской Россией сейчас не делятся секретной информацией.

Кроме того, некоторые высокопоставленные фигуры в правящей партии Фидес, возмущаясь на публике санкциями против Рогана, в частных беседах сетуют на то, что Роган сконцентрировал в своих руках слишком много власти, ведет роскошный образ жизни и очень далек от тех консервативных христианских ценностей, защиту которых партия провозглашает своей целью.

Ник Торп

Би-би-си, Будапешт

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2209634-ssha-vveli-sankcii-protiv-vengerskogo-ministra-blizkogo-k-viktoru-orbanu/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Россия заявила о полном захвате города Курахово в Донецкой области. Что известно В США началось прощание с Джимми Картером. Государственные похороны бывшего президента продлятся неделю «Спасательные жилеты вас не спасут». Как устроена жизнь в крокодиловой столице Австралии

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie