США ввели санкции против венгерского министра, близкого к Виктору Орбану

Министерство финансов США ввело санкции против одного из самых влиятельных людей в окружении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, главы аппарата правительства Антала Рогана.

Союзники по НАТО нечасто делают такие жесты в отношении друг друга, и это решение Вашингтона показывает, насколько ухудшились отношения США и Венгрии за три года с полномасштабного нападения Россия на Украину.

«Роган, по имеющимся сведениям, организовал схемы контроля над стратегическими секторами венгерской экономики. Министр Роган играл центральную роль в создании в Венгрии системы, которая приносит выгоду ему и его партии за счет венгерского народа. Деятельность Рогана отражает более широкую картину климата безнаказанности, в котором ключевые составляющие государства в Венгрии захвачены олигархами и недемократичными деятелями», — говорится в заявлении Минфина США.

«Антал Роган является главным архитектором, исполнителем и бенефициаром этой системы коррупции», — заявил уходящий посол США в Будапеште Дэвид Прессман.

Прессман покидает Будапешт на следующей неделе. Он проработал в Венгрии два с половиной года и вел себя необычайно для дипломата деятельно и шумно, путешествуя по стране и части критикуя Орбана и его правительство.

Через несколько дней после отъезда Прессмана в Белый дом в Вашингтоне вернется Дональд Трамп, который, в отличие от администрации Байдена, позитивно относится к Орбану и даже считает его своим политическим союзником.

«Рупоры министра Рогана в прессе попытаются изобразить это дело как пример партийной политики или покушение на суверенитет, но на самом деле сегодняшнее решение — это нечто противоположное», — сказал посол Прессман во вторник журналистам.

«Суверенитету Венгрии угрожают не Соединенные Штаты, а клептократическая экосистема, в строительстве и руководстве которой участвовал министр Роган, и выгоды от которой он получал лично», — продолжил посол США.

На решение Минфина и заявления посла немедленно отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Это личная месть посла, который был прислан в Венгрию провальной администрацией США и уезжает без успеха и с позором, — написал Сийярто в фейсбуке. — Как хорошо, что через несколько дней Соединенными Штатами будут руководить люди, которые видят в нашей стране друга, а не врага».

Теперь перед Дональдом Трампом и его будущим послом в Будапеште Мэттом Уитакером встает вопрос: отменять ли санкции против Антала Рогана сразу после вступления Трампа в должность.

Ответ не так прост, как может показаться.

Роган, кроме прочего, курирует венгерские спецслужбы, и, по сведениям из некоторых стран НАТО, с Венгрией из-за ее тесных отношений с путинской Россией сейчас не делятся секретной информацией.

Кроме того, некоторые высокопоставленные фигуры в правящей партии Фидес, возмущаясь на публике санкциями против Рогана, в частных беседах сетуют на то, что Роган сконцентрировал в своих руках слишком много власти, ведет роскошный образ жизни и очень далек от тех консервативных христианских ценностей, защиту которых партия провозглашает своей целью.

Ник Торп

Би-би-си, Будапешт