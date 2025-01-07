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До 126 выросло число погибших при землетрясении в Тибете

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Спасатели готовятся к выезду на место землетрясения в Тибете
Спасатели направляются в Сицзан. Фото: VCG / Getty Images

После разрушительного землетрясения, случившегося сегодня утром в Тибете, выросло количество зарегистрированных случаев смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По информации издания на 19:00 вторника, в результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего сегодня утром в Сицзане, погибли 126 человек, еще 188 получили ранения.

Напомним, сегодня утром в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло землетрясение разрушительной силы. Магнитуда оценивалась около 7.

В первые часы после землетрясения сообщалось, что число погибших составляет 53 человека. Однако дальнейшие подсчеты указали на гибель 95 человек и еще как минимум 130 пострадавших.

Также сообщалось, что президент Казахстана направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину. Сам глава Китая дал ряд поручений в связи с землетрясением.

Сицзан, по информации Британской энциклопедии, – историческая область и автономный район Китая (альтернативное название – Тибетский автономный район). Занимает обширную территорию плато и гор в Центральной Азии, включая гору Эверест. Столица – город Лхаса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2209097-do-126-vyroslo-chislo-pogibshih-pri-zemletryasenii-v-tibete/

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