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В столице США объявили режим ЧС из-за сильнейшего снегопада

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Метель на трассе
Метель на трассе. Иллюстративное фото: pexels.com

Мэр Вашингтона объявила чрезвычайное положение в городе из-за снегопада, который синоптики ранее назвали сильнейшим за последние десять лет, передает NUR.KZ.

Объявление режима ЧС в Вашингтоне, округ Колумбия, появилось на официальном сайте мэра города Мюриэль Боузер.

Режим ЧС будет действовать как минимум до конца вторника, 7 января.

Владельцам автомобилей запретили парковаться на маршрутах экстренных служб. Автомобили, которые останутся на путях их следования, будут эвакуированы, говорится в заявлении мэра.

Городские службы также усиливают работу по доступу к убежищам, автобусам с обогревом и других ресурсов для бездомных и уязвимых горожан.

Жителям рекомендовано сохранять бдительность и сообщать на горячую линию о людях, которые в связи с погодными условиями могут нуждаться в помощи.

Ранее на выходных CNN сообщали, что синоптики предупреждают о сильнейшем за последние десять лет снежном шторме, который надвигается на США. Непогода - снегопад, метели, а в более теплых регионах дожди и грозы - могут угрожать 62 миллионам американцев как минимум в дюжине штатов, говорилось в прогнозе.

Напомним, в 2022 году снежный шторм обрушился на беспрецедентно обширную территорию США от Великих озер у границы Канады до реки Рио-Гранде вдоль американской границы с Мексикой. Сообщалось о 20 погибших в 7 штатах, позднее число жертв сильных морозов и снежного шторма увеличилось до 34.

В этом году американцы также страдали от стихийных бедствий. В сентябре в США бушевал ураган "Хелен". Тогда без электричества из-за урагана остались более миллиона человек, уровень штормового нагона побил 100-летний рекорд, жителей Флориды. Отказавшихся эвакуироваться призвали написать свое имя на теле перманентным маркером для последующего опознания.

В октябре ураган "Милтон" обрушился на сушу западного побережья во Флориде. СМИ сообщали о первых жертвах, многие жители остались без питьевой воды и электричества.

По данным Русской службы Би-би-си, ураган "Милтон" мог стать сильнейшим за последние 100 лет в США. Сообщалось, что исключительная мощь урагана заключается в том, что он может спровоцировать несколько торнадо. Ему заранее была присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона. Такая категория присваивается, когда порывы ветра достигают не менее 252 км/час.

Также сообщалось, что из-за приближения урагана призыв к эвакуации получили более 5 миллионов человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208798-v-stolice-ssha-obyavili-rezhim-chs-iz-za-silneyshego-snegopada/

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