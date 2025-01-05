Канцлер Австрии уйдет в отставку после провала переговоров о коалиции

Канцлер Австрии Карл Нехаммер уйдет в отставку после провала переговоров о формировании правящей коалиции, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на немецкоязычные СМИ, о планах покинуть пост канцлера и председателя ÖVP — Австрийской народной партии – сообщил сам Нехаммер. Он возглавлял правительство страны с декабря 2021 года, сменив на этом посту Александра Шалленберга.

Отмечается, что ÖVP и SPÖ (Социал-Демократическая партия Австрии) вели переговоры о формировании правящей коалиции до вечера 4 января, однако они закончились безрезультатно. Лидер последней Андреас Баблер заявил, что его партия была готова продолжать обсуждение.

Нехаммер, в свою очередь, заявил, что его партия вела переговоры "долго и честно".

"Никакое соглашение с SPÖ по существенным вопросам невозможно. [Австрийская] народная партия выполняет свои обещания: мы не согласимся на меры, направленные против производительности и бизнеса, или на новые налоги. Поэтому мы прекращаем переговоры", — заявил он.

Последние парламентские выборы в Австрии прошли осенью, на них победила Австрийская партия свободы, получившая 28,85% голосов. ÖVP набрала 26,27%, а SPÖ — 21,14%.

Последние две пытались сформировать правящую коалицию. Основные разногласия были вызваны вопросами, связанными с налогообложением и выплатой пенсий, в частности, обсуждалось повышение пенсионного возраста до 67 лет. На этом, как заявили в SPÖ, настаивала ÖVP. Она же требовала урезать расходы на зарплаты бюджетникам, добавили в оппозиционной партии.

Теперь, как пишут СМИ, ÖVP рассматривает несколько кандидатов в лидеры партии вместо Нехаммера. По данным журналистов, это Каролина Эдтштадлер, экс-канцлер Себастьян Курц (2020-2021) и другие.