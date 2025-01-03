Газовая война России с Молдовой: в Приднестровье отключено отопление, сотни предприятий встали, тысячи людей — без работы

В Приднестровье, пророссийском анклаве Молдовы, с 1 января отключены отопление и горячая вода в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины в страны Восточной Европы и отказом России продолжать поставки Молдове по причине накопившегося долга.

По данным приднестровской компании «Тираспольтрансгаз», в первый день нового года без газа остались почти 75 тыс. домохозяйств. Еще 116 тыс. абонентов будут получать газ в сниженных объемах. В основном речь идет о жителях многоэтажных домов.

Всего население Приднестровья составляет около 450 тыс. человек.

Также без газа и отопления остались 11 населенных пунктов, находящихся в так называемой «зоне безопасности» — области, граничащей с Приднестровьем, но находящейся под контролем официальных властей Молдовы.

Собеседница Русской службы Би-би-си в Тирасполе (столица Приднестровья) Марина сказала, что 2 января некоторые магазины в городе уже открылись и люди скупают одеяла и пледы.

Также, по ее словам, большим спросом пользуются продукты, не нуждающиеся в приготовлении: печенье, пряники, хлебобулочные изделия, сыр и тому подобное.

Марина также отмечает, что за одну ночь цены на хлеб заметно выросли, а выбор утром в четверг был очень скудный.

Ее слова подтверждают сообщения местных СМИ: самый ходовой батон за сутки подорожал на 45 копеек и теперь стоит 5р. 45 коп. (Приднестровье пользуется собственной валютой, отличной от официальной валюты Молдовы).

В Приднестровье встали сотни предприятий, и тысячи человек остались без работы. Их трудовые соглашения остаются в силе, но пока неясно, как работникам будет компенсирован вынужденный простой.

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий, для промышленного сектора нет энергетического ресурса», — заявил в четверг министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник.

По данным приднестровских властей, 150 детских садов и 130 школ в регионе остались без тепла, что ставит под вопрос возвращение детей в эти учреждения после новогодних каникул.

При этом на данном этапе Оболоник назвал ситуацию управляемой и прогнозируемой, хотя отметил, что слишком длительный простой в работе предприятий скажется на их возможности перезапуститься.

Что делать?

Агентство Рейтер цитирует лидера Приднестровья Вадима Красносельского, который заявил, что хотя ситуация и не простая, но в целом власти к ней подготовились.

«Положение улучшится. Думайте о себе, о своих семьях и близких», — сказал он.

Однако пока неясно, как именно подготовились приднестровские власти к кризису и что они намерены делать дальше.

Утром в четверг компания «Молдовагаз» направила «Тираспольтрансгаз» официальное письмо, в котором предложила помощь «в организации закупок природного газа на любой европейской газовой платформе на рыночных условиях для обеспечения жителей левого берега Днестра энергоресурсами в создавшейся кризисной ситуации». Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.

В письме отмечается, что природный газ может быть поставлен по всевозможным альтернативным транспортным маршрутам до границы Республики Молдова.

О реакции приднестровских властей на это предложение пока ничего не известно.

Накануне на заседании кризисной комиссии Приднестровья было объявлено, что запасы газа в регионе на данный момент составляют 13 млн. кубометров и этого хватит в среднем на две недели.

Отключений электроэнергии в Приднестровском регионе пока нет. Молдавская ГРЭС, расположенная на левобережье, экстренно перешла на уголь.

По оценкам экспертов, вместе с Дубоссарской ГЭС она сможет обеспечивать электроэнергию в течение 50 дней.

Причина кризиса

Срок транзитного соглашения о поставках газа между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом», заключенного в декабре 2019 года, истек 31 декабря 2024, и Киев заранее заявил, что не станет его продлевать.

На этом фоне в середине декабря власти Молдовы ввели в энергосфере страны режим ЧП.

Решение Киева создавало определенные проблемы в обеспечении газом таких стран, как Молдова, Словакия, Венгрия и других, но оставались альтернативные варианты поставок.

Однако в случае с Молдовой Россия сама решила полностью прекратить снабжение.

28 октября российский «Газпром» направил молдавской газовой компании «Молдовагаз» уведомление, в котором сообщил, что в связи с регулярным невыполнением молдавской стороной платежных обязательств и «накопившейся задолженностью» поставки природного газа в Республику Молдова полностью прекращаются.

По расчетам российской стороны, долг Молдовы за газ составляет 709 млн долларов. Молдова признает долг только в 8,6 млн долларов.

В тот же день глава «Молдовагаза» Вадим Чебан предупредил, что этот шаг затронет прежде всего Приднестровье, так как для правобережной Молдовы (территории, управляемой Кишиневом) его компания закупила на европейских рынках достаточно газа до апреля 2025 года.

Ежегодно Россия поставляла порядка 2 млрд кубометров газа в Приднестровье с населением около 450 тыс. человек.

После распада СССР Молдова продолжала зависеть от российского газа, и пока у власти в стране находились силы, лояльные Москве, она могла надеяться на бесперебойные поставки по льготным ценам.

С приходом прозападного правительства Майи Санду Россия начала использовать газовый вопрос как политическое оружие.

Молдова без света?

Однако для правобережной Молдовы не все так радужно, несмотря на запасы газа.

Эта часть страны может остаться без электричества, 70% которого она получала с левого берега, где работает энергогенерирующее предприятие «МолдГРЭС».

«МолдГРЭС», в свою очередь, функционирует на основе российского газа, которого в регионе больше нет.

Остальные 30% Молдова получала из Украины, которая больше не может экспортировать электроэнергию, так как значительная часть украинской энергетической инфраструктуры разрушена ударами вооруженных сил России.

Жители Молдовы готовятся к веерным отключениям электроэнергии. В частности, по словам собеседников Русской службы Би-би-си в Кишиневе, в городе распространяется пока еще неофициальная информация о том, что следует избегать пользоваться лифтами в определенные утренние и вечерние часы.

По некоторым данным, в целях экономии новогоднюю иллюминацию в городе планируют отключить уже в ночь на пятницу.

На фоне кризиса в четверг 2 января два крупнейших энергооператора на молдавском рынке потребовали от Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысить тарифы на электроэнергию в среднем на 50%.

Если это произойдет, счета за коммунальные услуги для обывателей вырастут на тысячи леев в месяц.

Последнее повышение цен в энергосфере произошло в марте 2024 года.

В четверг министр энергетики Румынии Себастьян Бурджуа заявил, что его страна не оставит соседей в сложной ситуации.

«Братья навсегда останутся братьями. Наша миссия — быть вместе», — заявил Бурджуа.

Румыния уже давно экспортирует электроэнергию и природный газ в Молдову, но по ценам, сильно превышавшим стоимость российских энергоносителей.

Румынский министр энергетики дал понять, что Бухарест рассмотрит оптимальные способы поддержать соседнее государство в рамках румынского законодательства.

Анастасия Успенская

Би-би-си, Лондон