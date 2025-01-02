Умерла Агнеш Келети. Она пережила Холокост и была старейшей олимпийской чемпионкой

В четверг 2 января в Будапеште умерла Агнеш Келети — венгерская гимнастка, пережившая Холокост. На момент смерти ей было 103 года. Ранее, 25 декабря, она была госпитализирована с сердечной недостаточностью и затрудненным дыханием из-за пневмонии. Келети была самой пожилой из ныне живущих олимпийских медалистов. В общей сложности за свою карьеру она выиграла 10 олимпийских медалей по гимнастике. Пять из них — золото.

Агнеш Келети родилась в еврейской семье в Будапеште в январе 1921 года. Она начала заниматься гимнастикой в возрасте четырех лет и уже в шестнадцать завоевала свой первый национальный титул, став чемпионкой Венгрии.

Спортсменка должна была поехать участвовать в Олимпийских играх в Токио в 1940 году, однако из-за начала Второй мировой войны соревнования были отменены. Келети пришлось поставить свою карьеру на паузу из-за начавшегося преследования евреев и оккупации Венгрии.

Во время Холокоста Келети несколько лет скрывалась в венгерской деревне с поддельными документами. Все это время девушка работала горничной и выдавала себя за христианку. Тогда же Келети заключила фиктивный брак с коллегой-гимнастом Иштваном Шаркани. Пара обручилась из-за того, что до девушки дошел слух, что замужних женщин не забирают в нацистские лагеря. После войны Келети и Шаркани развелись.

Во время сражений в Венгрии в 1944-1945 годах Келети собирала тела погибших, чтобы хоронить их в братской могиле.

Агнеш Келети. Фото: Bettmann/Getty Images

Холокост оставил глубокий след на семье Агнеш Келети. Ее отец Ференц Клайн, как и многие другие родственники, погиб в лагере Освенцим от истощения. Ее мать Роза и сестра Вера остались живы только благодаря шведскому дипломату Раулю Валленбергу. В Холокост Валленберг спас жизни десятки тысяч евреев в Венгрии.

После окончания войны Келети вернулась в большой спорт. В 1947 году она снова стала лучшей гимнасткой Венгрии и готовилась поехать на Олимпиаду в Лондон в 1948 году. Однако девушка снова не смогла осуществить свою мечту — на этот раз из-за травмы лодыжки. К тому моменту Агнеш Келети было уже больше двадцати пяти, будущее в спорте становилось для нее все более туманно.

Тем не менее через четыре года после травмы она смогла принять участие в Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 году. Во время игр она завоевала золотую медаль в вольных упражнениях, а также серебро и две бронзы. К тому моменту ей был уже 31 год.

На этом ее спортивные достижения не закончились. Она смогла повторить успех на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году, где стала самой успешной спортсменкой: Келети удалось завоевать четыре золотые и две серебряные медали.

Олимпиада в Мельбурне круто изменила жизнь спортсменки. Соревнованиям предшествовало Венгерское восстание, которое было подавлено советскими войсками. Вместе с другими спортсменами Келети приняла решение не возвращаться на родину и осталась в Австралии, где попросила политическое убежище. После этого она вместе со своей сестрой и матерью эмигрировала в Израиль, где до 1990-х тренировала израильскую олимпийскую сборную по спортивной гимнастике. В 2017 году ей была присуждена государственная премия Израиля в области физической культуры и спорта.

Агнеш Келети вернулась в Будапешт в 2015-м, в возрасте 94 лет. Она умерла во вторник 2 января 2025 года, за неделю до своего 104-летия.