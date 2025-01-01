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Умер бывший президент Эстонии

Опубликовано:

Арнольд Рюйтель
Арнольд Рюйтель. Фото: Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images

В Эстонии скончался экс-президент Арнольд Рюйтель - он возглавлял страну с 2001 по 2006 год. Политику было 96 лет, он умер минувшим вечером, 31 декабря.

О смерти бывшего главы государства сообщила канцелярия президента.

"Президент Эстонии Алар Карис вместе с первой леди Сирье Карис и канцелярией президента выражают глубокие соболезнования родным и близким президента Арнольда Рюйтеля", - говорится в сообщении.

В честь президента Рюйтеля состоятся государственные похороны.

На официальном сайте президента Эстонии говорится, что Рюйтель родился 10 мая 1928 года.

В 1949 году закончил сельскохозяйственный политехникум Яанеда.

С 1977 году член бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии. В период 1977-1979 секретарь ЦК КПЭ по вопросам сельского хозяйства. В 1979–1983 первый заместитель председателя Совета министров ЭССР.

В 1983-1990 председатель президиума Верховного Совета ЭССР.

С марта 1990 года по октябрь 1992 года председатель Верховного Совета ЭССР, (20.08.1991 переименован в Верховный Совет Эстонской Республики).

В 1991-1992 член Конституционной Ассамблеи, в 1995–2001 депутат парламента VIII и IX созывов. В 1995–1997 председатель парламента.

В 1995-1999 глава эстонской делегации Балтийской Ассамблеи Рийгикогу, в 1995–1999 член и периодически глава президиума Балтийской Ассамблеи.

С 2001 по 2006 президент Эстонии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207397-umer-byvshiy-prezident-estonii/

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