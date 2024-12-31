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В ряде городов Великобритании отменили новогодние мероприятия

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Непогода в Эдинбурге
Непогода в Эдинбурге. Фото: Andy Buchanan/PA Images via Getty Images

На большей части Великобритании отменили мероприятия в честь Нового года из-за сильной непогоды – объявлен желтый уровень угрозы, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Так, в столице Шотландии – Эдинбурге – отменены все уличные празднования и запуск фейерверков. В ближайшие 36 часов здесь объявлено штормовое предупреждение.

Организаторы городского фестиваля Хогманай заявили, что из-за прогнозируемого сильного ветра и дождя в городе проведение любых мероприятий на открытом воздухе, запланированных на понедельник и вторник, станет небезопасным. Ожидалось, что в рамках фестиваля пройдет концерт с 50 тыс. зрителей.

"Мы знаем, что это будет огромным разочарованием для всех, кто надеется отпраздновать Хогманай в Эдинбурге, и что люди приезжают со всего мира, чтобы побывать здесь, на родине Хогманай", — заявили организаторы.

На северо-западе Англии также отменили запланированный салют.

Отмечается, что в некоторых городах Шотландии, Англии и Уэльса объявлен желтый уровень угрозы из-за сильных осадков и ветра.

Метеорологическое бюро предупредило, что в канун Нового года вероятны задержки транспорта, в том числе и паромов, из-за штормового ветра.

При этом праздник фейерверков в Лондоне — крупнейшее ежегодное зрелище в Европе, в котором, как ожидается, примут участие 100 000 человек — состоится, несмотря на прогнозы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207361-v-ryade-gorodov-velikobritanii-otmenili-novogodnie-meropriyatiya/

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