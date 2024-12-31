Путин обязал нелегальных мигрантов покинуть Россию до 30 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию пребывания в стране нелегальных мигрантов в развитие закона об их высылке, передает NUR.KZ.

Согласно документу, иностранцы, которые находятся в России нелегально, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или самостоятельно уехать из страны.

Среди требований к нелегальным мигрантам, которые хотят остаться на территории России, указывается сдача ими биометрических данных и прохождение медицинского освидетельствования на наркотики, наличие инфекционных заболеваний и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Мигранты также обязаны сдать тест на знание русского языка, истории России и ее законов, а также погасить имеющиеся задолженности.

Отмечается также, что нелегалов, подписавших контракт для прохождения военной службы в армии, не будут депортировать из России. Но эта норма не будет распространяться на иностранцев, создающих угрозу национальной безопасности страны.

По данным Русской службы BBC, за полгода, прошедшие со дня нападения на "Крокус Сити Холл", российские чиновники и депутаты предложили ворох инициатив по ограничению прав работающих иностранцев, но в очередной раз не использовали шанса внятно объяснить российским гражданам и государствам Центральной Азии, какого рода трудовая миграция нужна властям.

Формальных заслонов на пути миграции не ставится, но жизнь каждого из мигрантов становится в России все более непредсказуемой. Для многих единственной альтернативой выдворению становится контракт на военную службу.

Летом сообщалось, что мигрантов-уклонистов хотят лишать гражданства в России.

Сегодня посольство Казахстана в Российской Федерации объявило о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров иностранным граждана.